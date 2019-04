Ozuna se conmovió y derramó algunas lágrimas al acordarse de su hija durante una entrevista televisiva | VIDEO

El reggaetonero portorriqueño Ozuna se conmovió y derramó más de una lágrima, durante una entrevista televisiva, al acordarse de su hija y los sacrificios que tiene que hacer para sacar adelante a su familia.



En un adelanto para el programa 'Detrás de la Fama' de Telemundo, Ozuna le mostró su lado más sensible a la conductora Rashel Díaz e incluso soltó algunas lágrimas.



"Mucha gente me hace arrogante. El que me conoce sabe como soy. Nunca tuve como esa abundandancia, esa hambre de que 'ay yo quiere ser más que todo el mundo, yo quiero ser algo bien grande'", manifestó el interprete de 'Vaina Loca'.

Ozuna agregó que lo único que siempre quiso fue que la gente escuche su música. "No sabía que esto vendría acompañado de problemas, con enemigos, con gente que no te quiere ver bien", manifestó.



El momento más emotivo de la entrevista fue cuando Ozuna recordó el nacimiento de su primera hija, Sofía. "Te puedo decir que cambió mi vida", expresó.

Ozuna agregó que recién con el nacimiento de su hija comenzaron las bendiciones en su vida. "La gente no sabe lo que uno se tiene que sacrificar día y noche, no ver a tu familia las navidades, es bien difícil.



"La gente te juzga y te señala sin saber que tu hija crece y crece, y a lo mejor ni la puedes ver crecer, es bien difícil", manifestó Ozuna en esta entrevista.