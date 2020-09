El cantante Pablo Alborán sigue cosechando éxitos en su carrera musical y acaba de estrenar su nuevo tema “Si hubieras querido”, tema que significa el primer adelanto de su próximo álbum titulado “Vértigo”.

La canción es un himno dedicado a aquellas relaciones que podrían haber llegado muy lejos si la otra persona hubiera querido. El tema se construyó loopeando una voz de Pablo que se repite durante toda la canción, casi como un mantra, e introduciendo una sencilla pero hipnótica base instrumental.

Esta es la primera vez que Pablo Alborán cuenta con una co-autora, Diana Fuentes, talentosísima artista cubana. El resultado supone el primer corte del que será el quinto álbum de estudio del artista, “Vértigo”.

“Si Hubieras Querido trata sobre ese desamor que todos hemos vivido alguna vez y ese momento en el que te das cuenta de que esa persona que pensabas que te amaba, realmente no te quería tal como eras. Como años de tu vida pueden morir en un solo día”, manifestó Alborán.

Para el videoclip, Alborán trabajó con la productora CAVIAR (“Break My Heart”, “New Rules” Dua Lipa, “Champion of the World” Coldplay, “Di mi nombre” Rosalía), y el director Sandro Suppnig. El vídeo es una serie de evocadoras imágenes en las que Pablo hace un viaje inspirado en los fantasmas de su pasado.

Para este álbum, Pablo ha vuelto a confiar en Julio Reyes como productor, con el que ya trabajó en “Prometo”; y además ha coproducido varios temas junto a Fede Vindver, quien ya ha trabajado con Kanye West, Coldplay, Missy Elliott, Muse y Ricky Martin.

Jazmín Pinedo sorprende al cantar con Pablo Alborán y Camilo Echevarría

