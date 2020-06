El público tiene la impresión de que todas las estrellas de las telenovelas viven una vida llena de lujos, pero son muchos los actores que por alguna u otra razón salen del mundo del espectáculos para dedicarse a otras actividades para sobrevivir. Ese es el caso del actor Pablo Azar.

La última participación que tuvo el actor mexicano fue en 2017 en la telenovela La fan, de Telemundo, y desde ese momento desapareció del mundo de la actuación. Tiempo después sorprendió a muchos al indicar que tuvo que convertirse en conductor de Uber para poder pagar sus cuentas.

Pablo Azar tenía una gran relación con la casa televisora, pero él asegura que todo se acabó cuando decidió formar un sindicato de actores que buscaban mejorar sus condiciones laborales, pues muchos ni tenían seguro medico.

Por esta razón, al parecer, Telemundo decidió bloquearle las puertas para que no vuelva a ser parte de una producción en México y Estados Unidos.

¿REALMENTE TELEMUNDO BLOQUEO LA CARRERA DE PABLO AZAR?

En 2016, el actor mexicano Pablo Azar lideró un movimiento para que él, así como sus compañeros latinos disfrutaran de los beneficios de desarrollar su profesión en Estados Unidos.

Buscó que la empresa ofreciera protección a los actores en el lugar de trabajo, el pago de horas extra, incluso la retribución económica por la retransmisión o venta de un programa.

Sin embargo, Azar nunca previó que esto pudiera afectarle de manera profesional.

“El haberme involucrado en el proceso para introducir la Unión Americana de Actores en Telemundo, me afectó laboralmente. A partir del 2016 que iniciamos este proceso y pudimos meter la Unión en Telemundo, la empresa no me volvió a contratar para nada, ni a mí ni a los compañeros involucrados", contó el actor al diario Reforma de México.

“Si en algo me he sentido discriminado es que luché por los derechos de mis compañeros actores, así como los míos y al final es castigado por eso, sólo por buscar justicia; es una tristeza”, afirmó Azar en entrevista.

A raíz de esto, el mexicano decidió crear su propia fuente de trabajo, con el fin de que actores que vivan situaciones similares a la suya tengan dónde acudir si es que alguna televisora les da la espalda.

La pintura es otra de sus pasiones y también ha sabido sacarle provecho a este talento para generar ingresos y poder seguir manteniendo a su familia.

“Me salió una comisión de arte en Inglaterra para pintar La Mona Lisa, además estoy ilustrando un libro de superación personal para un escritor venezolano”, dijo.

También continua con su trabajo como conductor de Uber, pero por la situación que se vive a causa del coronavirus, ha decididó hacer una para y así evitar ser una victima más de este mortal virus.

