Billie Eilish afirmó desde el inicio de su carrera que era una gran fan de Justin Bieber y que durante su pubertad tuvo su cuarto lleno de posters del cantante canadiense. En el 2018 lo conoció en el festival Coachella y desde entonces se volvieron buenos amigos y grabaron el remix de “Bad Guy”, uno de los éxitos de Eilish.

Sin embargo, los padres de la cantante estadounidense revelaron los tensos momentos que pasaron por la “obsesión” de Eilish con Bieber. En un capítulo del podcast “Me & Dad Radio”, Maggie y Patrick, padres de la estrella, afirmaron que Eilish llegó a pelearse con ellos por el amor que en algún momento tuvo al canadiense. Hecho por el que consideraron que debía pasar por terapia.

Sobre todo por el gusto a la canción “As long as You Love me”, la cual repetía varias veces en su casa. ”Recuerdo muy bien este vídeo y a ella emocionada porque salía Justin. ¡Solo lloraba y lloraba!”, confesó. De inmediato, Eilish interrumpió la entrevista pues consideró embarazosa la declaración de sus padres.

Maggie señaló también que la ganadora de varios premios Grammy era una gran fan de Marina and the Diamonds al mismo tiempo que estaba “obsesionada” con Bieber. Sin embargo, no llegó a los límites como en el caso del esposo de Hailey Baldwin.

Cabe recordar que la intérprete de “Wish you were gay” contó en una entrevista a James Corden cómo fue el momento que conoció a Bieber. “Durante todo el fin de semana de Coachella, solo podía pensar ‘no me sorprendan con Justin Bieber’. No puedo manejarlo. No puedo, tengo que hacer un show mientras Bieber está cerca”, afirmó. Tras grabar “Bad Guy”, ambos se consideran amigos y hasta han llorado el uno por el otro.

VIDEO RECOMENDADO