Hace unos días, Yadhira Carrillo se comunicó con sus fans a través de una trasmisión en vivo para el canal de YouTube de Tlnovelas y contó muchas anécdotas que vivió mientras se dedicaba a la actuación y hoy 10 años después de su retiro, recuerda con mucho cariño algunas de esos momento que han quedado en su memoria.

Primero contó sobre el grotesco beso que le tuvo que dar a Fernando Colunga en las telenovela “Más allá de la Usurpadora”, así que dentro de esa conversación, también recordó que tuvo una pelea con Edith Gonzáles por un vestido en “Palabra de mujer”.

Es que grabar un melodrama implica no solo glamour y éxito, también hay momentos tensos después de tantas horas compartidas en un set de grabación. Fue así que en medio de algunas escenas, Yadhira Carrillo y Edith González vivieron un momento incomodo y ahora lo recuerda con mucho cariño.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LAS ACTRICES?

Un día antes de grabar una escena de “Palabra de mujer”, Yadhira Carrillo se probó su vestuario, así que estaba muy ilusionada con este vestido, pero no pudo lucirlo porque su compañera se lo puso primero. “Me adaptaron perfecto el vestuario y al día siguiente que íbamos a grabar llego y no estaba”, recordó la actriz en su reciente entrevista para el canal de Youtube de Tlnovelas.

Aunque hoy lo cuenta con mucho cariño, reconoce que no le hizo nada de gracia en ese momento. “Le gustó a Edith González y se lo puso”, explicó. “¿Y ahora qué me voy a poner? ¿Por qué no me avisaron? En ese instante sí me sentí (mal)”, expresó sincera de la anécdota entonces no tan graciosa.

La famosa telenovela también estaba protagonizada por Ludwika Paleta, Cynthya Klitbo y el galán de galanes, Juan Soler. Aunque no fue plato de buen gusto lo que pasó, entre ellas no hubo enemistad de ningún tipo.

Hoy, Yadhira Carrilló recuerda con mucho cariño a Edith Gonzáles.

