“No me importa lo que digan los demás, me importa lo que digan mis fans”, cuenta la artista chilena Paloma Mami, quien empezó su carrera musical apenas cumplió la mayoría de edad sin imaginar que alcanzaría la fama mundial en tan solo dos años.

Este 19 de marzo, Paloma Mami lanzará su muy esperado álbum debut Sueños de Dalí en el cual hace una interpretación propia del surrealismo como mezcla de su música con una innovadora propuesta audiovisual.

La artista chilena nacida en Nueva York causó revuelo en las redes en el 2018 con el tema “Not steady”, cuyo éxito la llevó a firmar un contrato en exclusiva con Sony Music Latin. En el 2019 formó parte del Lollapalooza Chile, donde la rompió.

Paloma Mami conversó con Trome y contó detalles de su nuevo disco. “Estoy feliz por mi disco debut, emocionada, ansiosa para que mis fans de todo el mundo puedan escuchar mi música”, indicó.

Cuéntanos, Paloma, por qué elegiste este nombre para tu disco y qué propuesta tienes bajo la manga

El título es muy importante, soy una persona que crecí en medio de mucho arte, soy muy artística. Salvador Dalí es uno de mis artistas favoritos y quería relacionar la música que yo hice, para mí fue como un sueño desde que empezó mi carrera, empezó tan rápido que se sintió como un sueño. La música que hice, desde que empecé, tiene mucha relación con la imaginación, a lo que puedes llegar con tu mente. Salvador era un artista que hacía lo mismo, cuando él pintaba llegaba a muchas etapas usando su mente. El disco es una obra de arte

¿Veremos alguna propuesta surrealista en tus próximos videos?

La idea del surrealismo está mezclada en el disco con la música, los instrumentos que se usan, la producción, la letra. En ‘Goteo’, por ejemplo, me meto a un mundo de videojuego, así empezó todo, la magia del surrealismo para mí, colores, muy visualmente lindo.

¿Cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo decidiste meterte de lleno a este mundo?

Siempre amé la música, siempre estaba cantando y nunca tuve la oportunidad de crear canciones yo sola, no tenía familiares en la música, no conocía a nadie que hiciera música, la idea de hacer una canción era lejana y tan simple a la vez. Por cosas que pasan en la vida, conocí a un productor que buscaba mujeres que canten y le dije ‘yo quiero cantar’. Desde esa vez fui al estudio, creé mi canción ‘Not steady’ y ya no salí de allí.

¿Fue un carrea difícil entrar en la música? Antes quizá no habían muchas referentes femeninas y se decía que había machismo en la industria

Gracias a Dios nunca me paso nada que diga: ‘¡Wow! esto es por ser mujer’. En la vida a veces pasan cosas que dices ‘quisiera ser un hombre en esta situación, ¿sabes Pasa, pero nunca me ha pasado algo injusto. Sé que dentro de la industria pasa demasiado, es muy horrible. Niñas que estuvieron en mi posición, recién empezando, no saben que eso está mal, eso está super mal, ojalá mejore. Mientras más mujeres estén en la industria, podemos enseñar a las que están entrando.

Se volvió popular en 2018 tras su participación en el programa de televisión chileno "Rojo, el color del talento". (AFP)

¿Qué recomendarías a las jóvenes y mujeres que están empezando en este mundo?

Todas las cosas pan por algo, si una puerta se cierra, es por algo, no es porque no seas talentosa, tienes que esperar que llegue el momento perfecto para ti.

¿Qué sientes que fue lo que más sacrificaste por tu carrera musical?

Yo creo que la vida personal sentí que la tuve que sacrificar, estaba haciendo mucho, quería vivir mi vida de adolescente, tenía 18 años, quería estar con mi novio, amigas, lo típico. Sentí que lo tuve que sacrificar por tiempo, sentía que no podía vivir mi vida personal y que todo tenía que ser trabajo. Después me di cuenta de que si yo estoy 100% en mi trabajo y estoy apasionada con lo que hago, da lo mismo lo que piense la gente, estaba tratando de ser estricta.

Paloma Mami fue lo más visto en el Lollapalooza.

¿Has recibido comentarios de tus fans de Perú?

A veces no voy por los comentarios y no leo esas cosas, pero los que sí me llegan, los que mi familia y manager me muestran dicen que siempre están activos. Nunca he estado por Perú pero me gustaría ir pronto.

¿Dices que no lees los comentarios quizá por las críticas? ¿Por salud mental?

Ayuda mucho, hay muchos artistas que se la pasan viendo lo que dice la gente y yo desde el principio de mi carrera nunca me interesó, en verdad, no me importa lo que dice la gente. Lo que dicen mis fans me llega, ellos me escriben, lo veo y lo leo. El resto, nadie lo está escuchando.

Paloma es hija de los chilenos Jorge Luis Eduardo Castillo Jiménez y Andrea Miriam Astorga Valdivia. (AFP)

¿Qué artistas estás escuchando ahora en tu playlist? ¿Tienes algunas influencias?

¿Lo real? Me escucho a mí misma jajaja. Es que he tenido que mezclar las canciones de mi disco y no he tenido tiempo de escuchar mucha música. Lo que sí he escuchado últimamente es a Jhené Aiko, una artista de R & B que me encanta, cada vez que estoy en la ducha la pongo a ella, tiene una vibra super buena.

¿Paloma Mami es fanática a morir de algún artista?

De Rihanna, la amo. Es una persona que he admirado desde que era chica, sería un sueño conocerla.

¿Has tenido la oportunidad de conocer artistas peruanos quizá a Leslie Shaw?

No, no he tenido la oportunidad pero voy a estar chequeando a ver quien está saliendo de Perú