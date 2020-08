Paris Hilton habló por primera vez del drama que vivió cuando sus padres decidieron enviarla en 1998 al internado Provo Canyon School de Nueva York (Estados Unidos). Su finalidad era que la empresaria “enderece” su vida y deje su “vida rebelde”. Sin embargo, todo acabó en consecuencias psicológicas para la empresaria.

“Enterré mi verdad demasiado tiempo (...) Estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede asumir que todo en mi vida resultó fácil, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”, señaló Hilton en una entrevista a People.

La rubia reveló que durante su adolescencia sus padres fueron muy estrictos con ella, por lo que decidió rebelarse. “Me castigaban quitándome mi teléfono celular, quitando mi tarjeta de crédito, pero no funcionaba. Todavía saldría por mi cuenta”, indicó la empresaria, quien contó que pronto estrenará un documental sobre su vida.

La modelo confesó que no la pasó nada bien en el internado al que sus padres, Rick y Kathy Hilton, la mandaron. “Se suponía que iba a ser una escuela, pero las clases no eran el foco en absoluto. Desde que me despertaba hasta que me iba a la cama pasaban todo el día gritándome en la cara, era una tortura continua”, reveló.

Del mismo modo, contó que el personal tenía un mal trato con los internos. “Constantemente me hacían sentir mal conmigo misma y me intimidaban. Creo que su objetivo era quebrarnos. Y fueron físicamente abusivos, golpeándonos y estrangulándonos”, agregó.

La empresaria afirma que le fue difícil recuperarse de esas vivencias, sufrió ataques de pánico y lloraba. “Era tan miserable. Me sentí prisionera y odié la vida”, sentenció.

Hilton logró salir en 1999 de ese lugar y espera que en la actualidad estos internados no existan. ”Quiero que cierren estos lugares. Quiero que rindan cuentas. Y quiero ser una voz para los niños y, ahora, adultos de todo el mundo que han tenido experiencias similares”, concluyó.

