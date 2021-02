Paris Hilton se presentó ante la Comisión de Justicia Criminal de Utah, Estados Unidos, donde habló de los abusos que vivió en su adolescencia en la escuela Provo Canyon, un internado al que fue llevada por sus padres.

La celebridad afirmó que acudió a dicho comité el pasado lunes para poder respaldar a menores que fueron abusados. “Inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusos sexualmente con regularidad”, comentó sobre la situación de sus compañeros en dicha institución.

“Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional, y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos”, empezó la empresaria de 39 años.

La también modeló contó que pasó por esta escuela cuando tenía 16 años y ha tenido una pesadilla recurrente desde ese entonces. “Dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue simplemente un sueño, pero no lo es”, comentó.

Asimismo explicó que fue abusada mental y físicamente. Varias veces recibió golpizas por los ‘cuidadores’, quienes la enviaban desnuda a una habitación como castigo.

“Sin un diagnóstico, me vi obligada a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. No respiré aire, ni vi la luz del sol por once meses. Cada vez que usar el baño o me duchaba, se monitoreaba. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días”, relató.

Finalmente, la empresaria espera que su contribución ayude a que haya una ley para que el gobierno tenga más control en dichos internados, todo a favor de los niños que van a estas instituciones.

