La exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes” regresó a las pantallas casi 20 años después. Esta vez vía streaming por Netflix. Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la telenovela marcó a toda una generación a partir de sus muchas historias de amor.

Sin embargo, la noticia de su regreso no fue lo único que llamó la atención de sus fieles seguidores en todo el mundo, pues más de un secreto de “Pasión de gavilanes” ha salido a la luz de boca de sus mismos protagonistas. Todo empezó con Danna García, cuando reveló que su experiencia en las grabaciones no fue la mejor.

La actriz, recordada por interpretar a la bella Norma Elizondo en la ficción señaló durante una transmisión en vivo: “Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en ‘Gavilanes’, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”. Esto originó las reacciones del resto del elenco.

"Fue una época muy triste a nivel personal", se sinceró la actriz nacida en Colombia (Foto: Pasión de gavilanes / Telemundo)

También dejó entrever que su participación en el melodrama despertó envidias entre sus compañeras. “Nos habían vendido a todos como que éramos seis protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo no encajara bien, porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas, eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España”, señaló.

Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Natasha Klauss, quien interpretó a Sara Elizondo. “La verdad todos nos queríamos y teníamos buena relación laboral. Puede ser solo un punto de vista personal”, respondió la colombiana. “Cada quien elige qué dice y qué piensa y también está bien”, agregó.

Pocos días después de las primeras revelaciones, Ana Lucía Domínguez y Juan Alfonso Baptista, los inolvidables Ruth Uribe y Óscar Reyes de la ficción se reencontraron de manera virtual en una transmisión en vivo que realizaron en Instagram y hablaron sobre sus vidas, sus próximos proyectos y recordaron también su etapa como parte del elenco protagónico de la exitosa telenovela de Telemundo.

Tras vencer al coronavirus, Danna García decidió sacarse de encima algunas cosas (Foto: Pasión de gavilanes / Telemundo)

LA VERDAD DE ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ Y JUAN ALFONSO BAPTISTA

La actriz colombiana y el galán venezolano se dedicaron varios minutos a hablar de su compañera Danna García, quien lleva batallando contra el coronavirus.

“Quiero aprovechar ahorita para mandarle un beso y un abrazo gigante a Danna García, que todos sabemos que ha estado como delicada de salud [...] y que ha estado en mis oraciones todos los días, así que a ella la quiero muchísimo porque además no hicimos solamente Pasión de gavilanes sino que hicimos más novelas y la quiero montones así que desde acá le mando mil abrazos a Danna”, expresó la actriz de 36 años.

Juan Alfonso, por su parte, comentó que ha tratado de ponerse en contacto con ella en varias ocasiones para interesarse por su estado de salud pero no ha tenido suerte.

“Yo también le mando un beso enorme. Yo soy un tipo que siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo sí he intentado conversar con ella pero lamentablemente por su tiempo o porque los seres humanos están en momentos diferentes de poder conversar o no, es natural, no he podido hablar con ella. Yo le mando un beso, yo la quiero mucho, la adoro pero no puedo hacer más de lo que he intentado, la he llamado, he tratado de saber de ella”, reconoció el intérprete.

Por otro lado, sobre las declaraciones que diera días atrás García, tanto Domínguez como Baptista guardan los mejores recuerdos de la telenovela, especialmente de la familia que se formó. “En Pasión de gavilanes puedo decir que tuvimos un clic y una cosa muy mágica que se reflejó en las pantallas y que ha perdurado en el tiempo”, aseveró Juan Alfonso.

¿PASIÓN DE GAVILANES TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Natasha Klauss confesó que “estaría bello” que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoció también que es muy complicado.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable Sarita Elizondo.

VIDEO RECOMENDADO

Intro de Pasión de gavilanes | Telemundo Telenovela