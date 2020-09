Diecisiete años después de su estreno, “Pasión de gavilanes” llegó a Netflix para revivir la historia de amor de los hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, esta vez en un nuevo formato. Esto ha aumentado su éxito al llegar a nuevas audiencias y recordar a aquellos que vieron la novela en la televisión por qué es tan recordada.

Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la ficción de Telemundo lideró la audiencia en Colombia, Estados Unidos y el resto de países a los que llegó y donde se sigue retransmitiendo. Incluso en 2014 se desarrolló una versión titulada “Tierra de reyes”.

Entre sus personajes más recordados, se encontró Antonio Coronado, el enamorado de Ruth que era interpretado por Ricardo Herrera. Sin embargo, los fans le perdieron la pista luego de terminado el programa, ya que al parecer tuvo que mudarse y una complicación lo hizo “comenzar de nuevo” en México.

¿Qué pasó exactamente con el actor y por qué se fue a México? Durante una entrevista a La Red, Ricardo Herrera contó lo que vivió en los últimos años, por que se fue de Colombia y que accidente tan grave tuvo que prácticamente lo hizo comenzar desde cero en México.

EL TERRIBLE ACCIDENTE DE RICARDO HERRERA

El ya reconocido actor en Colombia tuvo una oferta de trabajo en México que no pudo rechazar, tal como comentó a La Red en la entrevista. Él, entonces, vendió su departamento y dejó “todo listo” en su país natal para poder mudarse definitivamente al país hermano, para continuar con su carrera en la televisión.

Sin embargo, él no esperaba que un accidente trucara sus planes. Él fue a jugar fútbol con unos amigos y tenía la posición de portero. Al momento de querer atajar una pelota muy arriba, saltó y se le rompió uno de los tendones más importantes de su rodilla. Se dio cuenta que era grave cuando su rodilla quedó colgando sin más.

Él había firmado un contrato con Televisa, se lesionó un sábado y le tocaba grabar el miércoles de la siguiente semana. Tuvo que ser hospitalizado y, por ese motivo, terminó su contrato con la productora porque no podía grabar en esas condiciones. De hecho, era tan grave que su recuperación duró más de dos años.

Pero lo más crítico de su situación fue que, como no estaba grabando aún en ningún set, no tenía un seguro contratado. Tuvo que sacar de sus propios ahorros y el dinero que había conseguido de vender sus cosas en Colombia que pudo costear todos los tratamientos y las futuras terapias que necesitaba.

Para cuando estuvo listo para grabar nuevamente, la pandemia del coronavirus ya era una realidad. Por esto, Ricardo Herrera comenta que el accidente le hizo “comenzar desde cero”, sin trabajo, con sus ahorros casi agotados por las operaciones y sin nadie a quien acudir en México, porque toda su familia y amigos se encontraban en Colombia.

A pesar de todo, el actor siempre se mantuvo positivo, confesando que todo pasaba por algo. Por otro lado, comenzó un negocio propio donde reunía a diferentes celebridades para que brindaran laboratorios y talleres online para los interesados, y con eso ha podido continuar sus actividades y superar la pandemia.

Herrera aún se mantiene firme en su decisión de continuar en México, pero sin dejar de extrañar Colombia: “extraño muchísimo la comida, porque aquí no tienen la misma sazón que en Colombia y también obviamente extraño a la familia porque desde que me vine aquí a México, no tengo mucho contacto con ellos. Falta mucho un abrazo, las reuniones familiares, todo eso”, puntualizó el actor en la entrevista.

