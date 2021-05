En octubre de 2003 llegó a la pantalla chica “Pasión de gavilanes”, una de las telenovelas más exitosas y populares de habla hispana. El melodrama colombiano, escrito por Julio Jiménez, cautivó al público con la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Casi 20 años después de su estreno, “Pasión de gavilanes” sigue siendo una de las telenovelas favoritas de la pantalla chica y, tras su llegada a Netflix, su éxito no ha hecho más que crecer entre una nueva generación que recién está conociendo la historia protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Durante este último tiempo, “Pasión de gavilanes” ha vuelto a dar que hablar. Esto gracias a que en los últimos meses los actores que formaron parte del elenco han revelado algunos secretos de la producción colombiana y en esta nota te vamos a contar la verdad detrás de una escena que se salió del guion.

La recordada ‘Dinora’ contó que durante una de las escenas finales que le tocó grabar al lado de Mario Cimarro, sucedió algo impensable. (Foto: Telemundo)

“PASIÓN DE GAVILANES”: EL SECUESTRO A JUAN REYES, LA IMPACTANTE ESCENA QUE SE SALIÓ DEL GUION

Como en toda telenovela, “Pasión de Gavilanes” está llena de antagonistas que dedican su tiempo a hacer imposibles las vidas de los personajes buenos. Entre ellos, destaca la obsesiva y manipuladora Dinora Rosales, interpretada por la actriz Lorena Meritano.

La historia de amor entre Juan Reyes y Norma Elizondo siempre se vio empañada por la maldad de este personaje que hacía todo lo posible por separarlos.

La obsesión de Dinora por Juan Reyes (Mario Cimarro) la llevó a cometer actos que rayan con la locura, como cuando secuestra a Juan y lo somete a estar amarrado de pies y manos en una cabaña.

La impactante escena protagonizada por Mario Cimarro y Lorena Meritano. (Foto: Telemundo)

Esta escena fue una de las más impactantes de la telenovela, en la que Juan está en un estado bastante vulnerable. Mientras que Dinora tiene el control de la situación y disfruta de un amplio momento de poder y fuerza.

Sin embargo, más allá de la intensidad propia de estas secuencias descritas en el guion, los actores, Lorena Meritano y Mario Cimarro, también se sumergieron tanto en la acción que incluso le agregaron cosas que no estaban en el libreto.

Durante este secuestro, Dinora aprovecha la oportunidad para mostrarle a Juan su autoridad. Mientras le deja en claro que “ningún macho la escoge, sino que ella escoge al que desea”, la obsesiva mujer pasa sus manos una y otra vez por todo el cuerpo del personaje de Cimarro.

La historia de amor entre Juan Reyes y Norma Elizondo siempre se vio empañada por la maldad de Dinora. (Foto: Telemundo)

En la escena se ve que Dinorah besa a Juan. Esto se convierte en una tortura de la que escapa Reyes gracias a una sangrienta mordida. Inmediatamente, Juan le advierte que la próxima vez que intente besarlo le arranca los labios.

Fue en este momento cuando Mario Cimarro escupió en la cara a Lorena Meritano, dejándose llevar por la intensidad de la escena. Esto no estaba pautado en el guion, sin embargo, el actor consideró que era la mejor forma de aumentar el desagrado y odio que siente Juan hacia Dinora en ese momento.

“Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”, dijo Lorena Meritano en una entrevista, tiempo atrás.