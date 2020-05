“Pasión de gavilanes” se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la televisión entre los años 2003 y 2004. Su popularidad trascendió en el tiempo y hoy miles recuerdan la historia de amor protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Ahora, 17 años después del estreno de esta exitosa producción de Telemundo, varios secretos han salido a la luz sorprendiendo al público.

La historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes marcó a toda una generación. Los actores que protagonizaron esta telenovela colombiana ganaron fama internacional, logrando abrirse paso en el mundo de la actuación y miles de seguidores en todo el mundo.

Creada por Julio Jiménez, “Pasión de gavilanes” fue un gran éxito internacional, líder de audiencia en países como Venezuela, Chile, Panamá, Puerto Rico, China, España, Israel, Rusia, Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, entre muchos otros. Además, se han realizados otras versiones de esta excelente historia.

LA SORPRENDENTE CONFESIÓN DE NATASHA KLAUSS SOBRE SARA ELIZONDO

Durante los años que fue emitida “Pasión de gavilanes”, muchos actores lograron despegar su carrera actoral y luego participaron en otros proyectos, consolidándose como actores de gran demanda en el mundo de la televisión. Danna García, Natasha Klauss, Paola Rey son algunos de los rostros más recordados y queridos por el público.

Aunque el éxito de “Pasión de gavilanes” difícilmente se explicaría sin Natasha Klauss, lo cierto es que la actriz colombiana confesó que no hizo casting para el papel de Sarita Elizondo, personaje que la hizo famosa internacionalmente.

Según la revista People en Español, Natasha Klauss hizo casting en su día para el personaje de la cantante Rosario Montes, que finalmente terminó interpretando Zharick León.

“Yo no hice el casting para Sarita y el productor me llama un día, después de un tiempo, digamos como un mes después, y me dice ‘no quedaste en el papel de Rosario Montes, pero te tengo una noticia, quedaste en el papel de una de las hermanas'”, confesó la exitosa actriz.

La actriz colombiana contó el mayor secreto que guardó por muchos años sobre su personaje ‘Sarita Elizondo’ (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO NATASHA KLAUSS SOBRE UNA POSIBLE SEGUNDA TEMPORADA?

Natasha Klauss, quien interpretó a ‘Sarita Elizondo’ ha dicho que ‘estaría bello’ que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoce que sería ‘difícil’.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable ‘Sarita’.

La recordada ‘Sarita Elizondo’ decidió romper su silencio y contar un detalles importante sobre la exitosa telenovela (Foto: Instagram)

