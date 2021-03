“Pasión de gavilanes” es otra de las telenovelas colombianas más exitosa de los años 2000 y a pesar que han pasado más de 17 años de su estreno, sigue ganando nuevos seguidores por su llegada a la plataforma de Netflix. Este melodrama lanzó al éxito a los protagonistas, pero también a otros actores que se han quedado en la memoria de los televidentes, como Andrés Felipe Martínez.

El actor colombiano se puso en los zapatos de Malcolm Ríos, el mayordomo de las Elizondo, quien después de trabajar para la difunta Eduvina Trueba, llega junto a Carmela para mortificar a las hermanas Elizondo y aliarse en contra de los hermanos Reyes.

Antes de se parte de “Pasión de gavilanes”, el interprete fue protagonista de la telenovela “Padres e hijos” donde conoció a la actriz Nataly López y se enamoraron a primera vista. A pesar que ella tenía 22 años y el 47, la edad no fue impedimento para amarse apasionadamente y fue así que su matrimonio duró 11 años.

Pero no todo fue felicidad, ya que durante todos esos años, también se pelearon muchas veces y después de muchos intentos por salvar su matrimonio, decidieron separarse.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ Y NATALY LÓPEZ?

En una entrevista con el programa La Red, Nataly López contó que los intentos por salvar su matrimonio incluyeron terapia de pareja, un pastor y un cura, entre otras cosas. No obstante, las peleas, los malos entendidos y los celos terminaron con su relación.

“Tengo una personalidad que, de pronto para muchos hombres o relaciones, no es fácil manejarla. Soy muy cariñosa, dada a la gente, muy espontánea, muy extrovertida; yo abrazo, yo soy: ‘Hola, mi vida, ¿cómo estás?’, no sé… tengo un carisma, pero es con todos, no porque me guste la persona, porque para entregarme a alguien es porque de verdad me enamore perdidamente. Entonces, quizás, muchas de esas cosas pudieron incomodarlo”, aseguró Nataly en su versión, y más adelante agregó:

“Sí hubo episodios de celos, más que todo de parte de Andrés y ya, de pronto, el nivel de tolerancia no es tan grande como al principio. Tratamos de hablar mucho, de darnos muchas oportunidades, de asumir esto con tranquilidad, de decir vamos a intentarlo, y no solo por los niños, también por nosotros… sentimos que todavía nos queríamos. [Sin embargo, en julio del 2020] él estaba muy cansado y yo también, y dijimos: ‘Parémoslo o nos vamos a seguir haciendo mucho daño y vamos a terminar peor; es mejor no darle más largas”.

Andrés Felipe Martínez y Nataly López estuvieron casados 11 años (Foto: Instagram)

La separación le costó varias lágrimas, pero la actriz también señaló en el espacio de Caracol que cree que los años que duraron tratando de salvar su unión, hicieron que la ruptura definitiva no fuera tan complicada.

“Dios me dio estos cuatro años de golpecitos pequeños, para que el último golpe fuera suave. Lloré, me afectó […pero hoy] me encuentro tranquila, en paz, feliz de la decisión que tomamos, porque sé que tanto él como yo vamos a estar mucho mejor. Hay diferencias que no se pueden conciliar”.

¿EL FINAL DE LA RELACIÓN FUE POR DIFERENCIA DE EDADES?

Nataly López ha dicho que la diferencia de edades no han sido las causas de la ruptura con el actor de ‘Pasión de gavilanes’, pero sí señaló que algunas discusiones se dieron por eso.

“Él, quizás, en algún momento llegó a pensar que a mí me había hecho falta vivir algunas cosas y que, por mi edad, las quería vivir, pero yo le decía que no, que no quería; él insistía que sí. Él pensaba que yo quería salir, liberarme, que yo estaba en una presión, y pues no, las cosas no eran así”.