Pasión de gavilanes fue una de las telenovelas de Telemundo con más éxito de principios de la década pasada. La historia reunió a tres hermanos que se enamoran de tres hermanas en un torbellino de pasión y venganza. Los actores lograron tener mucha química y supieron enganchar a los espectadores con las historias de amor que hasta ahora es recordada.

La telenovela, creada por Julio Jiménez, fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Michel Brown, con las participaciones antagónicas de Kristina Lilley, Juan Pablo Shuk y Lorena Meritano y las actuaciones estelares de los primeros actores Jorge Cao, Gloria Gómez y María Margarita Giraldo.

Sin embargo, los actores que completaban el reparto de la producción también se supieron ganar un lugar en el corazón de los televidentes. Uno de ellos es el actor Giovanni Suárez, quien interpretó a Benito Santos Uribe. Aunque con el paso de los años, su vida en la televisión se le fue apagando.

Por tal motivo, muchos se preguntan qué pasó con el actor colombiano. Si bien cuando terminó su participación en “Pasión de gavilanes”, Suárez siguió su carrera actoral, no volvió a estar dentro de una gran ficción. De hecho, realizó pequeños papeles en producciones unitarias hasta que se le acabó el trabajo en la televisión. A inicios de 2020, el intérprete contó el drama que le tocó vivir.

Tras su participación en “Pasión de gavilanes”, Giovanni Suárez siguió su carrera actoral, no volvió a estar dentro de una gran ficción (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ CON GIOVANNI SUÁREZ, BENITO EN PASIÓN DE GAVILANES?

El recordado Benito de “Pasión de gavilanes” vivió un verdadero drama tras su participación en la telenovela de Telemundo, el propio actor contó en una entrevista para La red de Caracol Televisión que al ver que no tenía más proyectos tuvo que dejar su carrera. Ello lo llevó a Venezuela.

En Venezuela, Suárez gerenció una empresa de productos tecnológico durante diez años, pero tuvo que dejarlo todo cuando la compañía quebró a causa de la crisis política y social que vive el país. Al quedarse sim empleó, le tocó vender mercancía entre Colombia y Venezuela: “traía de allá para acá y llevaba de acá para allá”, señaló en la entrevista.

Sin embargo, lo peor vendría después. El actor viajó a Venezuela con su esposa y su hijo mayor, y estando allá nació su segundo hijo y es cuando vivió una de sus peores crisis.

El bebé se contagió con una bacteria porque el quirófano en el que nació no cumplía con las normas de asepsia. El pequeño estuvo hospitalizado durante un mes y medio, y la situación se complicó cuando los doctores no encontraban la cura ni el tratamiento. Su hijo por poco no sobrevive, cuenta Giovanni Suárez. Sin embargo, logró sobrellevar el impase.

Giovanni Suárez pasó por muchos problemas luego de su participación en "Pasión de gavilanes" (Foto: Instagram)

Tiempo después, su esposa volvió a quedar embaraza y, ante el temor de volver a pasar lo mismo, decidieron dejar todo en Venezuela y volver a Colombia. Pero su regresó también estuvo lleno de inconvenientes.

Para regresar a su país, alquiló un carro y tuvo que pagar sobornos hasta llegar a la frontera entre los dos países. Allí también pagó para que lo dejar pasar: 50 millones de bolívares por cada persona y 15 millones por cada maleta.

Así, logró llegar a Barranquilla, donde vive su madre. Después viajó a Bogotá, donde, según sus propias palabras, “arribó en la inmunda”.

Lo primero que hicieron fue vender un coche para bebé, pero eso le llevó a una gran idea de emprendimiento: comprar y vender objetos usados para recién nacidos. Sin embargo, siempre mantuvo la esperanza de volver a actuar, por lo que un día llamó a un jefe de casting, aunque no fue lo que esperaba. Este le colgó el teléfono y dijo desconocer su papel en “Pasión de gavilanes”.

Giovanni Suárez dice que no sirve para rogar y por eso no insistió más con el tema de regresar a la televisión, pero asegura que si en Dios está volver a la actuación lo hará, sino seguirá dedicado a su empresa de artículos usados para llevarle el sustento a su familia.

¿PASIÓN DE GAVILANES TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Natasha Klauss confesó que “estaría bello” que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoció también que es muy complicado.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable Sarita Elizondo.

Por otro lado, Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena, dijo: “Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

Difícil, pero no imposible. Eso es lo que cree Mario Cimarro, quien dio vida a Juan Reyes. “Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años... Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió”, dijo entre risas.

"Pasión de gavilanes" es una telenovela colombiana, escrita por Julio Jiménez, en el año 2003, producida por RTI Televisión, para Caracol Televisión y Telemundo (Foto: Telemundo)

