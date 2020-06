El vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes tras batallar cinco años contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en el 2015. El compositor deja un gran vacío dentro de la música española y ya son varios los artistas iberoamericanos que le han dedicado sentidos mensajes.

Si bien Donés grabó catorce discos en sus más de veinte años de carrera artística, es “La flaca” la canción que se hizo más popular en España y América Latina en 1996, año que en lanzaron el álbum debut que lleva el mismo nombre.

La canción, que cuenta con inconfundibles acordes de guitarra y una melódica voz, permitió que Jarabe de Palo alcanzara el éxito. El tema logró un total de 600.000 copias vendidas y el álbum se convirtió en disco platino.

Según el mismo Donés en su autobiografía 50 palos... y sigo soñando (Planeta, 2017), la letra la compuso en un viaje a La Habana, Cuba, donde se enamoró intensamente de “La Flaca", una mujer cuyo nombre es Alsoris Guzmán Morales. Ella fue una compañera de viaje a quien jamás le dijo sus sentimientos pues ambos se trataban como “hermanos”.

“Es una historia absolutamente real... Dormíamos en la misma habitación aunque en camas separadas. Y entonces, el último día (de convivencia), yo que nunca la había mirado con otros ojos que no fueran los de una hermana (...) Esa noche salimos, nos tomamos unos mojitos. Justo al día siguiente nos íbamos, y entonces llegamos a la habitación como siempre, y cuando salgo del baño me dio por mirar hacia su cama”, dice en el libro. Pese al grado de complicidad, Donés no confesó su amor y prefirió recordar dicha vivencia como “un amor no correspondido”.

Además, señala que tras mirar la cama de su compañera decide tomar un lapicero, un papel y le escribe un poema. El cual fue afinando con el paso de los meses hasta convertirlo en el éxito que todos conocemos.

El tema que reza “Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera” solo fue la base para el siguiente éxito, “Depende”, disco estrenado en 1998 y que cimentó la fama de Jarabe de Palo en todo el mundo.

Cabe señalar que Donés explicó también el inusual nombre de su banda. En su libro se calificó a sí mismo como un niño con hiperactividad y fue en la música donde encontró una terapia para “los palos que te da la vida”, es así que llega la idea que su vida ha sido un constante “Jarabe de Palo”.

