Pau Donés: sus emotivas reflexiones en última entrevista que brindó dos semanas antes de morir

La entrevista que brindó Pau Donés, el desaparecido cantante de Jarabe de Palo, dos semanas antes de fallecer, se estrenó en España en señal abierta de televisión. El periodista español Jordi Évole fue el encargado de recoger sus declaraciones finales antes de perder la batalla contra el el cáncer de colon, en junio del 2020.

El artista se pronunció ante una cámara de TV por última vez, en 2020, desde su casa de la Vall d’Aran para grabar el documental ‘Eso que tú me das’, que se emitió este domingo en TV tras su paso por los cines de España.

“Tengo cáncer, me estoy muriendo y quería acabar los días conversando con alguien para intentar dar una imagen que tal vez la gente no tiene, de persona normal y corriente”, explicó en el inició a Évole.

El artista quiso reflexionó de la vida, la familia y sobre la muerte, dando a conocer cómo enfrentaba sus últimos días y haciendo un balance de la experiencia vida en sus 53 años.

“Cuando ya sabes que el tiempo es corto, el tiempo te hace muy feliz cuando lo gozas, cuando estás a gusto... pero es una felicidad cabrona porque pienso ¿por qué no me puedo quedar más a disfrutar de todo esto? Eso me da tristeza realmente, pero ahora estoy aquí, perfiero quedarme con eso. Después, yo que sé, ya volveremos”, comentó Donés.