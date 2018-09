Gerardo Bazúa , ex pareja de Paulina Rubio, utilizó sus redes sociales para denunciar el último martes, que la recordada ‘Chica Dorada’ no lo deja ver a Eros, su pequeño hijo de 2 años, fruto de la relación que mantuvieron desde 2013, tras conocerse en el programa La Voz México.

“EROS, Llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá esta desaparecida, como si yo tu Padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tu, pero tu mamá @paurubio si lo sabe”, escribió en un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado Nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace. Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días, pienso en ti y en cuanto te extraño y te amo”, agregó.

“Ahora sé que estas en España y me entero por Medios de Comunicación. Para mi no es justo, no saber con quien duermes, que haces y como te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme! Pronto estaremos juntos”, finaliza el post que borró horas más tarde.

En declaraciones a People en Español, Gerardo Bazúa indicó que escribió el mensaje producto de la desesperación de no saber nada de su hijo, e indicó que desconoce las razones que han llevado a Paulina Rubio a tomar esta drástica determinación de alejarlo del menor.

“Pregúntenle a ella (por qué no lo deja ver a su hijo). No me interesa decir nada, a la que le tienen que preguntar es a ella, a mí qué”, dijo y aseguró que esta no es la primera vez que Paulina Rubio lo aleja de su pequeño.

“Esa es su manera de ejecutar las cosas, ella siempre hace lo mismo: se va, no dice nada y así siempre me lo ha hecho”, subrayó. “Tristemente lo tuve que hacer así y lo que sigue son pasos legales. Mis problemas de pareja ya lo superé, ya le di vuelta a la página. Yo no tengo ningún problema con ella personalmente”, precisó.

Gerardo Bazúa aseguró que siempre le va a desear lo mejor a Paulina Rubio, con quien terminó su relación sentimental hace algunos meses, porque es la madre de su hijo, y que lo que único le interesa en este momento es “saber es dónde está mi hijo”.

Tras obtener la versión de Gerardo Bazúa, People en Español intentó contactarse con Paulina Rubio, pero no obtuvieron respuesta. La cantante mexicana tampoco ha utilizado sus redes sociales ni ha emitido un comunicado para responder a la acusación hecha por su ex pareja.



