Tras ser acusada de estar drogada y borracha en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en el concierto solidario ‘One World: Together at home’, Paulina Rubio respondió a las críticas con gran sentido del humor después de este bochornoso episodio. En varios momentos, ‘la chica dorada’ mostró papeles con las letras de sus canciones, demostrando que no se sabía sus piezas más conocidas mientras perdía el hilo con otras.

La artista dijo durante la transmisión: “Me uno a esta causa, yo me quedo en causa”, en vez de “yo me quedo en casa”.

Además, la apariencia de Paulina Rubio también había sido muy criticada, pues para muchos su maquillaje estaba desordenado y lucía muy demacrada.

Paulina Rubio habría estado borracha y drogada. (Instagram)

Ante esto, Paulina Rubio respondió con otro video en Instagram, reaccionando al ver las imágenes de su propia actuación que se viralizaron. La intérprete mexicana bromeó con las letras de algunas de sus canciones más conocidas como ‘Yo no soy esa mujer’, ‘Nada de esto fue un error’, ‘Hoy pagas por cada error’ y ‘Dame otro tequila’.

Debido a que la habían acusado de alcohólica y drogadicta por el supuesto lamentable estado en el que se encontraba, Paulina Rubio apareció en este nuevo video simulando beber directamente de una botella de licor.

La mexicana no se ha pronunciado al respecto ni ha pedido disculpas, solo ha lanzado este video que aun deja muchas dudas.

