La cantante Paulina Rubio ganó una batalla legal contra su exesposo, Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera, luego que este pretendiera llevarse a su hijo, Andrea Nicolás a España a pasar vacaciones con su familia.

Ante tales intenciones de su exesposo, la popular ‘Chica Dorada’ solicitó una audiencia virtual ante el juzgado de Florida debido al riesgo que el viaje implicaba para su hijo en época de pandemia del nuevo coronavirus.

El último viernes se llevó a cabo la audiencia ante el juez de familia, Spencer Multack del estado de Florida, donde Paulina y ‘Colate’ tuvieron que verse nuevamente las caras pero de forma virtual para presentar sus alegatos frente al caso.

Para felicidad de Paulina Rubio, el juez decidió que lo mejor para el niño era quedarse con la madre debido a los riesgos de realizar un viaje tan largo desde Estados Unidos hasta España.

“Entiendo perfecto que este es un viaje familiar y que tanto el señor Nágera como su hijo están emocionados por hacerlo pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo, así que lo lamento mucho pero creo que habrá más viajes. No puedo permitir que su hijo tome ese avión a España.... en este momento en el pico de la pandemia sería completamente irresponsable que pase eso”, sentenció el juez, Spencer Multack en el video presentado por el programa Ventaneando de TV Azteca.