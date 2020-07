Por Percy Vargas

Están en el mejor momento de su carrera y lo disfrutan. Piso 21 estrena ‘Querida', el primer sencillo de su nuevo álbum ‘El amor en los tiempos del perreo’ que verá la luz a finales de este año. Trome conversó con ‘Profe’ y ‘Lorduy’ dos de sus integrantes quienes manifestaron no tener límites en su música y esperan colaborar con artistas de la talla de Bruno Mars, Justin Bieber y Justin Timberlake.

De la mano de ‘Feid’, Piso 21 presenta “Querida” su nuevo tema en el que, con un toque divertido y a la vez romántico, nos invitan a bailar sin importar el lugar en donde nos encontremos.

“Querida es el abrebocas de nuestro disco ‘El amor en tiempos del perreo'. nos cayó con anillo al dedo esta canción. La hicimos desde casa. Muy juiciosos, pero sin dejar de hacer música. La música se puede hacer desde cualquier parte del mundo”, comenta ‘Profe'.

“Yo grabe esta canción desde el closet de mi casa. Me metí con un ingeniero. El video si lo grabé en la casa de un parcero, tuve que salir con todas las medidas de seguridad”, agrega Lorduy en una entrevista vía Zoom desde Colombia.

‘El amor en los tiempos del perreo’ es uno de los “discos más sinceros y originales que han hecho”, según cuentan. “No nos fijamos tanto en el negocio musical, sino en la música que queríamos hacer”, agrega ‘Profe'.

Lorduy es el nuevo integrante que se sumó a la banda tras la repentina partida de ‘Llane’ para iniciar su carrera en solitario. El joven natural de Medellín cuenta que asumió el reto de la manera más responsable posible considerando que estaba preparado para enrumbarse en esta aventura.

“Yo los conocí a ellos en el 2013. Ya vamos para 2 años. En el 2018, Dim me dijo que Llane quería su carrera como solista y que me veían a mí como opción. La decisión fue difícil, pero fue la mejor que he tomado en mi vida. Todo lo que aprendí en estos años lo estoy sumando a Piso 21 y creo que estoy haciendo una buena labor. Estamos haciendo la tarea como es”, agrega Lorduy.

Asimismo, Profe señala que Piso 21 se encuentra en la mejor etapa de carrera musical y sus próximos lanzamientos son la prueba de ello. “Con sinceridad, estamos pasando por la mejor etapa de nuestra carrera. En estos 13 años estamos haciendo lo mejor de nosotros. La llegada de Lorduy le dio un respiro a la energía del grupo. Empezamos a ser más auténticos a algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, evolucionar nuestro pop urbano, nuestra imagen”, agrega.

Tras colaborar con Zion y Lennox y artistas de la talla de Black Eyed Peas, a quienes catalogan como sus ‘parceros’, Piso 21 se pone aún más alta la valla. “Estamos convencidos de que cuando se hace una colaboración tenemos que hacerla con artistas con los que tengamos ‘feeling’, que haya amistad, que haya química. Con Black Eyed Peas creamos una amistad muy fuerte.Queremos apuntar a un Bruno Mars, a un Drake, a un Justin Bieber o a un Justin Timberlake. Queremos hacer algo con Yankee y Romeo”, precisan.