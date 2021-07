Alfonso de Nigris Guajardo, es el verdadero nombre del influencer de México Poncho de Nigris, quien además de ser muy reconocido por sus trabajos como actor y bailarín ha recibido fuertes críticas luego que fuera acusado por sus exempleadas del hogar por, presuntamente, haberlas maltratado.

El actor usó sus redes sociales (Instagram) para publicar un video dando cuenta que no encontraba a sus hijos durante sus vacaciones en Cancún. Allí explicó que al ver la ausencia de sus pequeños, de inmediato las empleadas y su esposa empezaron a buscarlos. Luego los encontrarían en la terraza intentando llegar más arriba.

Esto fue motivo para que las trabajadoras del hogar que se vieron involucradas decidieran renunciar y, además, denunciar un maltrato por parte del artista.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LAS VACACIONES DE PONCHO DE NIGRIS?

El actor y bailarín Poncho de Nigris se encontraba de vacaciones y decidió junto a su esposa, Marcela Mistral, realizar un recorrido por la casa en la que se estaban alojando y fue en ese momento de transmisión del video -en Instagram- donde empezaron a buscar a sus menores hijos con las empleadas del hogar originando más de un susto para los padres.

No obstante, Poncho hizo un mea culpa señalando que “era un mal padre”, aunque también justificó que los niños estaban en compañía de sus empleadas, de quienes dijo no habían cumplido con sus deberes.

RENUNCIA DE LAS EMPLEADAS

Pero el caso no quedó allí, pues, las empleadas involucradas en el tema tomaron la decisión de renunciar al trabajo. Asimismo, en una entrevista con el programa Chisme No Like, manifestaron que fueron víctimas de maltrato por parte de sus ex empleadores, al considerarlos déspotas y groseros.

Durante su relato dijeron que no podían aguantar más maltrato y peor aún que las acusaran de descuidar a los niños.

“Aquí la única persona que abrió la puerta, y eso yo lo puedo asegurar, fue el señor Alfonso (Poncho de Nigris) y sé que este señor subió allá arriba a fumar su marihuana”, indicó una de las empleadas.

Como parte de su descargo estas extrabajadoras de Poncho también añadieron que hay cosas que molestan y que, además, era un caos vivir junto a sus exempleadores debido a que entraban a las 8:00 a.m. pero que solamente se podían ir a dormir hasta que la esposa de Poncho diera la orden para ello.

“Yo no he dormido desde ese día de Cancún, de lo de los niños, la forma en que ellos nos trataron, nos insultaron, para mi hizo que se me revolviera todo y yo me empecé a sentir muy mal y creo que eso lo vio mi compañera, le dije que no iba a llorar porque sentía que se me iba la respiración, el señor Poncho nos aventaba pedradas habladas y si se me salieron lágrimas”, expresó una extrabajadora.

MADRE DE PONCHO LO DEFIENDE

Ante esta situación, fue la madre del bailarín e influencer, quien salió a defenderlo de las graves y serias acusaciones de las extrabajadoras del hogar.

“Estas mujeres no duraron nada, a lo mejor se dedican a hacer eso y luego a tratar de sacar provecho”, dijo la madre del artista.

Pero luego de esas acusaciones, también el mismo Poncho de Nigris respondió a lo dicho por sus exempleadas, indicando que no puede decir nada porque las demandará.

“No se vale que filtren cosas de nuestra intimidad todavía que les damos empleo, pero bueno, así es la gente, ¿qué esperamos? Yo, la verdad, estoy acostumbrado, disfruto la vida y ya no digo nada de nadie ni me meto en broncas de ese tipo con gente que todavía le das trabajo y qué peligroso que muestren la intimidad con los hijos”, señaló.