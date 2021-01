La conductora y actriz Luz Elena González se sumó a la lista de famosos que en 2020 dieron positivo al COVID-19. A través de sus redes sociales dio a conocer cómo se contagió y quién fue la persona que le transmitió el virus.

“Quería platicarles que tengo COVID-19, me contagiaron en mi casa. Una de las personas del servicio doméstico llegó enferma y no avisó que se sentía mal. A los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagió a otras dos personas del personal de casa, y esas personas me contagiaron a mí, contagiaron a mis suegros que sólo los veíamos por cuidado”, manifestó.

La también directora de la agencia de publicidad Byle360 dio más detalles del descuido de su trabajadora del hogar. “La falta de consciencia, de avisar en el trabajo ‘Estoy mal, tengo un poco de gripa’, [hicieron que] desafortunadamente contagie a varias personas (…). Me tosió horrible en la cara y ahí seguro me contagió, pues yo no traía el cubrebocas tontamente porque nunca me lo imaginé”, según publicó El Heraldo.

La actriz es muy activa en sus redes sociales, donde dio a conocer su estado de salud. (Foto: Luz Elena González / Instagram)

¿CÓMO SE DIO CUENTA DE QUE EL COVID-19 LLEGÓ A SU CASA?

Recordó que se dio cuenta de que el coronavirus había llegado a su casa cuando una de las personas que trabajan para ella le dijo que se sentía mal y le pidió que le hiciera una prueba para ver si tenía el virus.

“Le hice la prueba a las tres [empleadas] y las tres salieron con COVID-19. Me quedé muy asustada y le dije a mi marido que íbamos a tener que hacernos la prueba si empezábamos con síntomas”, señaló en una publicación.

Pese a que la contagiaron y llevaron el virus a su hogar dijo que apoyó a sus trabajadoras comprándoles medicinas y como una ellas ya está mejor, espera que pronto regrese a laborar a su casa. Asimismo, les planteó que vivan junto a su familia por tres meses con el propósito de que todos estén seguros.

Luz Elena González durante una escena en la novela "Una familia con suerte", en la que interpreta a Chela (Foto: Captura de Las Estrellas)

LOS SÍNTOMAS QUE SINTIÓ LA ACTRIZ

Luz Elena González narró que empezó a tener los síntomas del coronavirus la noche del 24 de diciembre. “Pasé una nochebuena fatal. No corrí a las muchachas. [Aunque] lo último que me hubiera imaginado es que me iban a contagiar así ¿no?”.

“Se me fue el sabor, se me fue el olor, no lo había percibido. Pensé que la cocinera no le había puesto sal a las cosas (…). La verdad es que ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. A mí sí me tocó un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, perdí el gusto, sudé muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible. Nunca había sentido algo así”, dijo.

La conductora indicó que tras conocer que tenía COVID-19 se aisló para evitar contagiar a su esposo e hijos. “A veces uno cree que está muy seguro en su casa o toma sus precauciones cuando sale, y desafortunadamente la irresponsabilidad de mucha gente de no ponerse cubrebocas, de no avisar que está enferma, contagia a muchos más y se pueden llevar vidas”.