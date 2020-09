Ariadne Díaz y José Ron serán los protagonistas de ¿Qué le pasa a mi familia?, la nueva telenovela de Juan Osorio. Esta es la segunda vez que los actores estarán al frente de un melodrama, ya que ellos trabajaron juntos en “La mujer del ventanal” en 2012.

Livia Brito era la actriz elegida para ponerse en los zapatos de ’Regna Rueda’, sin embargo, fue sacada del proyecto por la polémica que ha protagonizado, así que el productor pensó en Díaz y, a pesar de que ella tiene dos años alejada de la televisión, le hizo la propuesta y para su sorpresa, ella acepto.

Durante todo el tiempo que estuvo alejada de las pantallas, Ariadne Díaz fue convocada para diversos proyectos televisivos, pero ella decidió rechazar todo para seguir viviendo en paz junto a su familia, pero una llamada de Juan Osorio la hizo cambiar de opinión y decidió regresar a los sets de grabaciones.

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ SE ARREPINTIÓ DE DEJAR LAS TELENOVELAS?

En 2018, Ariadne Díaz protagonizó la telenovela “Tenías que ser tú” y tras es final de este melodrama, se le llegó a pasar por la mente la idea de no volver ha trabajar en telenovelas, así que decidió tomarse un descanso y junto a su familia se mudaron a Puerto Vallarta.

A través de un live en Instagram, la actriz ha contado qué sucedió mientras ella se mantenía alejada de las pantallas y por qué decidió regresar a las telenovelas.

“Hace un año justamente nos fuimos para allá porque yo quería un ratito de descanso. Necesitaba reconectarme con la naturaleza, con mis orígenes”, explicó. “Fue padrísimo porque mi hijo fue a una escuela hippie padrísima, hermosa. Fue una experiencia muy linda”.

Marcus Ornellas le pidió matrimonio a Ariadne Díaz | Foto: Instagram

Mientras se tomaba su descanso, Ariadne Díaz recibió numerosas propuestas para regresar a las telenovelas pero nada la convencía de dejar su paz a un lado.

“Cuando menos me ofrecieron 10 novelas. ‘Pero que va en horario estelar, pero que va tal actor’ y yo decía ‘sí qué padre pero no’. De verdad por lo menos fueron 10 novelas”.

Pero todo cambió cuando regreso a la Ciudad de México e inmediatamente recibió una llamada de Juan Osorio y le hizo la propuesta para ser la protagonista de su nueva telenovela.

“Cuando él me manda la historia se me va muy fácil. Yo le decía ‘creo que lo más padre de tu historia es que no es una historia pretensiosa, es una historia que lo único que quiere es que la gente se la pase bien haciendo un poco alusión a toda esta situación pandémica, pero no demasiado’. Incluso en algún momento de la historia esto de la sana distancia en lugar de ser una sana distancia empieza a ser de ‘hazte para allá me caes gordo, sana distancia’”, compartió.

“Me pareció muy lindo en un momento tan caótico del mundo, que todo está cambiando, que mucha gente está asustada hacer una historia donde la gente la pase bien”.

Ariadne Díaz, la bella actriz que estaría con Christian Meier - 3

Pero no solo la historia fue lo que convenció a Ariadne de regresar a las telenovelas, sino un tema mucho más personal.

“Justo dos días antes un conocido mío me pidió un vídeo porque un familiar suyo estaba enfermo y me dijo ‘es que mi papá es fanático tuyo y tuvo una situación delicada y creo que le haría muy bien que le mandes un saludo como para que le eche ganas porque no quiere comer’. Y eso me hizo acordar de por qué quise ser actriz en primer lugar, sí porque me gusta la actuación, pero también porque entretienes a la gente, alegras su corazón”, aseveró.

“Que un saludo mío haga que alguien tenga deseos de vivir no lo puedo creer, entonces sí déjame y hago una novela que es chistosa, que es de risa, que es ligera donde todos estos conceptos que nos hemos mentido en la cabeza de la sana distancia, de los cubrebrocas y de todas estas cosas en lugar de algo que ya concebimos como doloroso o como distante se vuelva algo simpático y algo que nos sirva de herramienta para contar una historia”.

