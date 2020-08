Aunque muchos consideraban que tras el éxito que le dio Rubí , Bárbara Mori llegaría a consolidarse aún más en la pantalla chica y seguir creciendo profesionalmente, la verdad es que decidió tomar otro rumbo y alejarse totalmente de las telenovelas.

Y así fue. Tras el boom del melodrama del año 2004, que la llevó a ganar fama internacional, la uruguaya dio por concluido su trabajo en los melodramas para buscar lo que realmente quería en la vida.

Según la actriz, la decisión que tomó no fue nada fácil, pero con tal de conseguir sus sueños tuvo que rechazar una tentadora oferta de Televisa. A continuación, te explicamos por qué Mori no ha hecho más novelas.

Rubí, ambiciosa y atractiva, se valió de sus encantos para conquistar a toda costa al novio de su amiga, a quien deja plantada en el altar (Foto: Televisa)

POR QUÉ SE ALEJÓ DE LAS TELENOVELAS

Bárbara Mori contó que a pesar de haber ingresado al mundo de la actuación, al cual le dedicó 10 años a las telenovelas, lo que verdaderamente quería era hacer cine, por lo que trabajó constantemente en ello.

Recordó que en la pantalla chica, la mayoría de las veces realizaba el papel de un personaje sumiso, algo que la confundía, pues en la vida real estaba atravesando momentos difíciles, ya que se sentía triste, sola y vacía. Fue en ese instante que le llega la oferta para interpretar a alguien totalmente distinto y es así como acepta “Rubí”.

“El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla. Eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa [Televisa] quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían a alguien más”, recordó en una entrevista con Los Angeles Times.

Debido a que ella se negaba a entregar seis años de vida a seguir haciendo lo mismo, lo pensó bien y decidió rechazar la tentadora oferta, pues ella quería incursionar al mundo del séptimo arte.

“En ese momento, los actores de televisión no éramos bien recibidos en ese mundo. Pero yo quería intentarlo, porque sabía que el cine me daría la oportunidad de hacer cosas distintas. Así que, en contra de todos los consejos, rechacé la oferta [de Rubí], pero me llevé una gran sorpresa cuando aún así accedieron firmarme por solo ese proyecto”, contó.

El interés por el dinero y prestigio que alcanzó no pudieron hacer que Rubí olvide al hombre que verdaderamente amaba, al cual dejó por conseguir fortuna (Foto: Televisa)

FIEL A SUS SUEÑOS

Mori reconoció que la oferta fue tentadora si lo que buscaba era llenarse los bolsillos de dinero y asegurar su futuro. “A mis necesidades más profundas y a mis ganas de seguir aprendiendo; así que rechacé la oferta, a pesar de las dudas que se generaron en mi al escuchar la voz de mi ego que me decía: ‘No Bárbara no la cag.., las oportunidades así se dan una sola vez en la vida’ ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso?”.

Fue de esa forma que decidió tomar un rumbo a su vida, buscando lo que realmente amaba. “La educación que nos han enseñado está basada en el temor, conforme a su sistema que necesita controlarnos, para poder manejarnos a su antojo y así poder seguir enriqueciendo a los que lo manejan”.

Bárbara Mori reconoció la proyección internacional que le trajo “Rubí”, algo que ella no esperaba y menos se había imaginado (Foto: AFP)

LLEGA AL CINE

Para la actriz uruguaya, el hecho de asumir riesgos la ayudó a salir adelante y lograr las cosas que se había propuesto. “Ahí entendí que cuando te sales de esa famosa ‘zona de confort’ arriesgándolo todo, para ir en busca de tus sueños, lo que generas es un sin fin de posibilidades que te acercan a ellos”, manifestó.

Tras dejar de participar en telenovelas, su sueño se volvió realidad y empezó a trabajar en el cine en varias producciones como “Pretendiendo”, donde interpretó a una mujer poco agraciada y con sobrepeso, lo cual le valió para continuar con más filmes como “La Mujer de mi hermano”.

Después llegarían “Por siempre”, “Cosas insignificantes” y “Amor, dolor y viceversa”, películas en el cine latinoamericano, que la ayudaron a debutar en Bollywood con el filme “Kites”, al lado de la estrella india Hrithik Roshan, con quien tuvo la oportunidad de conocer en la época del rodaje al fallecido Michael Jackson.