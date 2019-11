El 28 de noviembre, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, cumple 5 años de haber pasado a la eternidad y su esposa Florinda Meza compartió un video en sus redes sociales en el que recuerda los años que compartieron juntos. La mexicana narró algunas vivencias que tuvo con su expareja así como lo que aprendió de él.

“Hace mucho tiempo, Roberto Gómez Bolaños llegó a mi casa, llevando únicamente consigo una maleta, libros, algunos escritos, papel cuadriculado y muchos lápices. Desde que llegó implantó en mi mundo nuevas y diferentes costumbres, por ejemplo, yo nunca duermo siesta, porque siento al despertar como que me robaron un pedazo de día, en cambio Roberto, siempre dormía siesta”, contó la actriz.

En otra escena, en lo que aparenta ser la sala de su casa, Florinda Meza recuerda el día de la partida de Chespirito, y expresó lo difícil que ha sido superar su ausencia. “Un viernes, a las 13:26 horas del día 28 de noviembre de 2014 Roberto Gómez Bolaños durmió la siesta más larga de su vida. Y desde entonces la ausencia de su presencia llena todos los espacios de mi existencia”, explicó en el clip.

Los recuerdos que viven en Florinda es lo que le mantiene con vida. Sin embargo, Meza admitió que todo ha cambiado en los últimos 5 años, pues su vida sin Roberto Gómez Bolaños “está vacía”.

Florinda Meza recordó a Roberto Gómez Bolaños a cinco años de su muerte. (Foto: Captura de YouTube)

“Ahora cada día me parece tan igual al anterior. ¿Será que en mis días ya no hay bendiciones? ¿Será que se acabaron las sorpresas para mí o será tal vez que con tu partida perdí la habilidad de encontrar la magia de la vida? Mi Robert, tú hiciste del mundo algo mejor, pero desde que te fuiste ya nada es igual, la vida tiene otro sabor, el mundo tiene otro color, todo ha cambiado, ya nada es igual, todo es diferente, yo soy diferente”, confesó.

La actriz mexicana ha estado alejada de la actuación por 30 años, pero en 2019 decidió regresar a las pantallas y se la pudo ver en la película “Dulce familia”, en la que compartió créditos con Vadhir Derbez y Fernanda Castillo.

¿POR QUÉ DOÑA FLORINDA NO ACTUÓ DURANTE TANTOS AÑOS?

En el marco de la conmemoración por la muerte de su esposo, ‘Doña Florinda’ abrió su corazón y reveló cuál ha sido la verdadera razón por la que se mantuvo tanto tiempo alejada del cine y la televisión, aunque tuvo algunas participaciones en el teatro gracias a montajes realizados por su fallecida pareja.

“Nadie me llamaba. Yo que más quisiera haber trabajado. Nunca me ha llamado nadie”, declaró a los medios. “Una vez que entré a Chespirito, nunca más me volvió a llamar nadie”, ahregó.

Sin embargo, en el video que publicó recientemente, la actriz describió su antigua vida junto a Chespirito como fragmentos e instantes “mágicos”.

“Nuestro tiempo juntos fue memorable, porque aun cuando cada día parecía igual al otro no lo era. Nosotros nos encargábamos de que fuera diferente y el instante mágico se presentaba porque nosotros así lo queríamos. Por la noche quedábamos exhaustos, pero nunca dormíamos sin dar gracias a Dios por lo vivido y al día siguiente te decía ‘Buenos días mi alegría’ y somnoliento, respondías ‘Buenos días mi dulce amanecer’. Ahora cada día me parece exactamente igual al anterior”.