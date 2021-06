Gael García es un exitoso actor mexicano que se abierto camino en Hollywood y sin duda, su gran talento lo han convertido en uno de los latinos más populares de los últimos años. Sin embargo, no todo es positivo en la vida del interprete, ya que el tema familiar se ha convertido en toda una polémica desde que falleció su padre, José Ángel García.

Aunque el actor está al margen de todo, su hermano José Emiliano García y Bella de la Vega, esposa de su difunto padre, se encuentran en pie de guerra, ya que ambos se han comenzado acusar de temas muy delicados en diversos medios mexicanos.

¿QUIÉN ES JOSÉ EMILIANO GARCÍA?

El medio hermano de Gael García tiene 22 años y se dedica a la música. Es DJ y se hace llamar Death N’ Taxe$ en las redes sociales y también es productor musical.

José Emiliano García es producto de la relación que tuvo José Ángel García con Karla Ríos, su segunda esposa.

El medio hermano de Gael ha iniciado una demanda en contra de Bella de la Vega por todas las declaraciones que ha dado al respecto de él y no duda en irse a los tribunales para demostrar que todo lo que ha dicho la señora es mentira.

LA GUERRA DE JOSÉ EMILIANO Y BELLA DE LA VEGA

Hace unas semanas, la viuda de José Ángel García aseguró a un medio nacional que José Emiliano padecía de Síndrome borderline, usaba drogas y que incluso amenazaba a su padre con quitarse la vida si no le daba dinero.

Para desmentir dichas declaraciones, el medio hermano de Gael García dio una entrevista al programa “De primera mano” y aseguró que interpondrá una demanda en contra de Bella de la Vega.

“Yo desconozco esa enfermedad (Trastorno Límite de la Personalidad) y hasta apenas me enteré de que existía. Yo sólo consumo mariguana como uso recreativo”.

El joven desmintió que ya no veía a su padre, él mencionó que fue culpa de Bella de la Vega que el productor se alejara poco a poco de él y su hermano.

“Bella no es ni su nombre ni nada, es una mentirosa porque no sé cuantos años se quita y tiene casi 50 años. Luego dice que yo abandoné a mi papá, cuando mi papá se divorció de mi mamá se cambió a un departamento, teníamos comunicación, nos veíamos, pero yo lo veía triste y me fui a vivir con él hasta el 2014, hasta que me dejó esta señora que yo siento que fue la que nos separó”.

“Lo que más me indigna es lo que está diciendo que yo amenazaba a mi papá con que si no me daba dinero yo me iba a matar, yo me fui a vivir con él porque lo amaba. Mi mamá sabe muy bien que mi papá se quitaba el pan de la boca, éramos muy unidos”.

José Emilio añadió que él y su hermano Gael no tienen relación con Bella de la Vega, además negó que no estudie, algo que mencionó la viuda de su padre en una entrevista. El joven dijo que Gael lo ha ayudado a pagar sus estudios.

“Yo no la llamaría relación, yo la ignoro y creo que Gael hace lo mismo, nos está perjudicando a todos. Gael siempre procuro a mi papá (…), sólo tuvo estuvo al margen de Bella porque tiene un carácter muy particular, como si fuera una niñita, quiere atención y si no hace berrinche”.

Finalmente, habló sobre las fotos que la actriz subió a redes sociales con el cuerpo de su padre cuando lo estaban velando.

“Si esta señora tanto amaba a mi papá, ¿Por qué no lo recuerda con los momentos que pasaron juntos? No necesito una foto de su cadáver. Todos recordamos a mi papá como un gran ser humano, no es para estarlo degradándolo de esa manera y si quería un recuerdo, tómala y quédatela, no la subas a Facebook o Instagram”.