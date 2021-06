No cabe duda de que “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en inglés) dejó una huella imborrable en quienes vieron esta serie televisiva de antaño, que nos mostraba cómo era la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. Si bien, se basó en las novelas de Laura Ingalls Wilder, su emisión durante diez temporadas capturó la atención del público que no se perdía ninguno de los capítulos a lo largo de casi nueve años.

Cómo olvidar a Charles Ingalls y a su esposa Caroline cuando se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así como se instalan en una pequeña granja, donde crían a sus tres pequeñas hijas: Mary, Laura y Carrie. Fue en este lugar donde pasan gran cantidad de aventuras y tienen vivencias que los acompañan hasta que varios de ellos se hacen adultos.

Aunque todos los personajes cautivaron a los televidentes desde que fue estrenada en setiembre de 1974, una de las protagonistas decidió dejar esta producción en 1982, un año antes de que la serie de la cadena NBC llegará a su fin. A continuación, te contamos el motivo que llevó a Karen Grassle, la actriz que dio vida a Caroline Ingalls, abandonar este exitoso programa.

Karen Grassle contó que basó su personaje de la serie en su madre. (Foto: NBC)

¿POR QUÉ KAREN GRASSLE ABANDONÓ “LA FAMILIA INGALLS”?

Aunque siempre se dijo que la buena relación entre los actores de “Little House on the Prairie” era la misma detrás de cámaras, como toda familia se presentaron algunos roces, pero nada graves. Sin embargo, hubo un incidente que hizo a la actriz de Caroline Ingalls, popularmente conocida como ‘Ma’, dar un paso al costado.

El problema surgió cuando Michael Landon y Karen Grassle, esposos en la ficción, tuvieron un altercado sobre el contrato de la protagonista.

“Cuando estábamos entre los 10 primeros, dije: ‘¡Caramba!, es hora de renegociar mi contrato’, [pero] Michael no quería pagarme. Fue muy difícil”, señaló la actriz, de acuerdo a una publicación de Closer Weekly.

A raíz de la negativa del también protagonista, productor, creador y guionista de “La familia Ingalls”, la histrión decidió abandonar la serie. Y aunque en varias ocasiones lo describió como una persona que paraba “de mal humor”, entendía que se debía al trabajo y la presión que recibía, precisó Sahiwal TV.

La pequeña Carrie junto a sus padres Charles y Caroline Ingalls. (Foto: NBC)

¿QUÉ HIZO TRAS SALIR DE LA SERIE?

Tras retirarse de la serie, Karen Grassle continuó actuando y volvió a sus inicios: el teatro, llegando a ser cofundadora de la Compañía de Teatro de Santa Fe, de la que además es directora artística.

En 1985 protagoniza la película “Between the darkness and the dawn”, junto a Elizabeth Montgomery. Una vez que fue residente en California, en 2006 interpretó el protagónico de la obra “Driving Miss Daisy” en el Manitoba Theatre Centre de Winnipeg, Canadá.

Actualmente, la actriz tiene 79 años y vive en San Francisco junto a su hija Lily. (Foto: NBC)

KAREN GRASSLE LIMA ASPEREZAS CON MICHAEL LANDON

Un tiempo antes de que el actor dejara de existir a los 54 años en 1991 a causa de un cáncer de páncreas, Karen Grassle conversó con Landon y limaron asperezas.

“Tuvimos una llamada telefónica amistosa sobre los buenos viejos tiempos”, señaló la recordada Carolina ‘Ma’ Ingalls a Closer Weekly.