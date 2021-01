La clásica serie “Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, se emitió entre septiembre de 1974 y marzo de 1983 durante nueve impresionantes temporadas; tras la novena entrega, el programa pasó a llamarse “Little House: A New Beginning” después de que varios actores principales dejaron el elenco. Pero el éxito televiso estuvo cerca de no ser tal.

Si bien “La familia Ingalls” fue una de las series favoritas de los televidentes, y duró numerosas temporadas, no siempre fue fácil asegurar que el programa se renovaría. De hecho, “Little House on the Prairie” casi fue cancelada después de su segunda temporada.

Como se sabe, esta popular serie es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, quien narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. Estuvo dirigida y producida por Michael Landon, quien también fue el protagonista interpretando a Charles Ingalls. En la trama, él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así que se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

“LA FAMILIA INGALLS” CASI FUE CANCELADA EN SU SEGUNDA TEMPORADA

Cuando el programa comenzó a emitirse en NBC, se emitió los miércoles por la noche. La primera temporada obtuvo calificaciones decentes, pero, según datos de IMDb, estas cayeron estrepitosamente en la segunda entrega.

Debido a esto, la cadena de televisión consideró cancelar “Little House on the Prairie”. Sin embargo, tras un momento de incertidumbre, NBC decidió cambiar los días de emisión, y fue trasladado a los lunes por la noche. Los números de audiencia mejoraron y su popularidad aumentó considerablemente. El programa fue tan popular que, después de pasar a los lunes por la noche, se mantuvo entre los 30 primeros lugares durante el resto de su emisión.

Según IMDb, NBC consideró una vez más terminar el programa en la cuarta temporada, pero los números de audiencia eran demasiado altos para que eso fuera una opción viable. “La familia Ingalls” se renovó de nuevo y su fin llegó recién en 1983, nueve años después.