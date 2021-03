En abril se estrenará la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” y por fin podremos saber qué sucedió con Marcela Basteri. También nos enteraremos de diversos pasajes de la vida privada de Luis Miguel y uno de ellos es que en algún momento de su vida pensó que Andrés García era su verdadero padre.

Esta información se comenzó a dar desde que se supo que el interprete de 79 años estuvo muy cerca de ‘el sol’ cuando el cantante era niño. Ante esta situación, el actor puso fin a las especulaciones y aclaró si eso es real o no.

Durante el episodio 6 de Conversaciones con Andrés García, una sección que el histrión tiene en su canal de YouTube, desde la comodidad de su casa en Acapulco recordó una plática que tuvo con el intérprete de “Entrégate” cuando éste tenía entre 16 y 19 años.

¿ANDRÉS GARCÍA ES EL VERDADERO PADRE DE LUIS MIGUEL?

Una vez más, Andrés García fue cuestionado por la estrecha relación que tenía con Luis Miguel y se le preguntó si era el verdadero padre del cantante y lo primero que mencionó el actor que es se siente muy orgullo de él porque el talento que tiene es incomparable. Posteriormente, afirmó que Luismi lo llamaba “papá”.

“A Luis Miguel lo quiero como a un hijo, aunque de repente me hace enojar y estoy muy orgulloso de él porque es un cantante extraordinario y el talento no tiene límites, no se puede criticar el talento”, dijo.

“Él me lo preguntó en una ocasión, era un muchacho joven, tendría 16, 17 o 19 años. Me decía papá. Un día muy serio me dice: ‘Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?’”, agregó.

Andrés García era muy cercano a la familia de Luis Miguel (Foto: Televisa)

Ante ese cuestionamiento directo e inesperado por parte de Luis Miguel, Andrés García afirmó que su pregunta lo impactó mucho, pero que al fin tuvo que responderle que aunque hubiera estado orgullo de serlo, realmente él no es su papá.

“Yo me quedé anonadado y le dije: ‘Mira, nene, porque yo siempre le dije así de cariño, ojalá yo fuera tu papá, pero cuando yo te conocí eras como un niño muy chiquito, ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si hubieras sido mi hijo de verdad’”, finalizó.