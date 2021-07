Alejado de las telenovelas el actor Andrés García sigue dando que hablar debido a las experiencias o anécdotas que expone mediante su canal de YouTube el cual es usado como una forma de acercarse a sus miles de seguidores que están pendientes de todo lo que hace.

MÁS INFORMACIÓN: Andrés García confiesa cuál fue la mejor telenovela que hizo en su carrera

El 16 de julio del 2021 usó dicha plataforma digital para revelar algo que para muchas personas es totalmente desconocido. Se trata de una historia donde se ve involucrada la recordada actriz de telenovelas María Félix.

María Félix es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial y tenía como característica su gran carácter y admirable belleza. En su momento se convirtió en un referente de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano.

Participó en películas como Enamorada (1946), Tizoc: amor indio (1957), Doña Barbara (1943), película por la cual adoptó el pseudónimo de La Doña por el parecido del carácter de su personaje y el de ella, Maclovia (1943), entre otras.

Por su parte, Andrés García nació en Santo Domingo y obtuvo la fama luego que pisara suelo mexicano, pues, allí fue considerado como uno de los actores más cotizados en su momento, debido a que era el protagonista y galán de distintas producciones que tuvieron éxito internacional. Esta característica también fue aprovechada por García al momento de relacionarse con distintas mujeres.

Pero entre las anécdotas o historias que el actor cuenta mediante su canal de YouTube, sorprendió a sus seguidores al indicar que hubo una persona a la que él le tenía miedo.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y MARÍA FÉLIX?

En el video de YouTube que llevaba por título “¿Luchaste contra El Santo, el enmascarado de plata?”, reveló que con “La Doña”, que no era otra que María Félix, no llegó más allá que una simple amistad por cierto temor que le tenía a la actriz.

“María Félix y yo nos queríamos y nos admirábamos muchísimo mutuamente y desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me llegó a decir en una ocasión ‘Bueno ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado, qué impedimento has visto tú? Yo no tengo ninguno, sino que me tiemblan las piernas”, confesó García en medio entre risas.

Pero eso no fue todo, pues, también recordó una ocasión en la que ambos coincidieron en Francia.

“Conmigo era encantadora, donde me encontraba, una vez nos vimos en París. Escuché de repente un grito por allá ´¡Andrés!´ y era María que estaba con su marido francés; lo dejó y me fue a abrazar, me apapachó y me dijo: ‘cómo estas, qué milagro’”, anotó.

Sin duda, la actriz ponía nervioso al actor, quien remarcó que sentía temor frente a ella. “Es la única mujer que me ha dado miedo. Yo dije: ‘¿Qué tal si me enamoro?’”, precisó.

LA ATRACCIÓN ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y MARÍA FÉLIX

En otro momento, el actor reveló que existía una gran atracción entre ellos pero nunca hubo una relación entre ellos.

“La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”, expresó.

Añadió que María Félix era una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso a pesar de que ella era un poco mayor que él, aunque eso no era impedimento para que la atracción se produzca.