Mario Cimarro es una actor cubano de 48 años que a lo largo de su carrera ha interpretado personajes como Luciano Alcántara en La usurpadora, Luis Mario Arismendi en Gata salvaje y Salvador Ceniza/ Pedro José Donoso en El cuerpo del deseo, pero su papel más recordado es el de Juan Reyes en la popular telenovela colombiana Pasión de gavilanes.

Aunque después del éxito de la telenovela escrita por Julio Jiménez para Caracol Televisión y Telemundo Mario Cimarro continúo trabajando en producciones como “La traición” y “Mar de amor”, “Los herederos del Monte” (2011) fue la que apareció por un largo tiempo.

Intro de Pasión de gavilanes | Telemundo Telenovela

Entonces, ¿qué sucedió con el intérprete cubano? ¿Por qué no volvió a aparecer en la pantalla chica? A inicios del 2019, Cimarro publicó un sus redes sociales una serie de en los que reveló el motivo de su abrupta salida de la televisión en Estados Unidos.

Cimarro señaló que fue vetado de Telemundo solo por llamar a los ejecutivos para defender a un compañero al que le estaban quitando parte de su sueldo. “Es una práctica muy común cada vez que hacían una telenovela. A los compañeros más débiles del elenco les quitaban una parte de su sueldo. Y cuando yo me enteré de eso no lo podía creer. Yo llamé por teléfono (a los ejecutivos) y les pedí que dejaran de hacerlo”, acusó el actor.

Mario Cimarro sigue siendo un galán aunque dejó la pantalla chica (Foto: Instagram de Mario Cimarro)

¿TELEMUNDO REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN SU CONTRA?

Además de despedirlo el actor denunció que Telemundo inició una campaña de desprestigio en su contra. “A mí me despidieron e hicieron toda una campaña que todos la conocen de bullying, toda una campaña de difamación en mí contra y eso es muy duro porque estamos hablando de una cadena de televisión en contra de un actor”.

Por eso, el cubano de 48 años alentó a sus fans a pedir que la cadena le levante el veto: “Mario Cimarro no está solo, tiene una familia, tiene una mamá y tiene una hermana. Y estamos los tres solitos aquí, en este país. Y nosotros somos cubanos, no podemos regresarnos a nuestro país. Estamos aquí y no hay vuelta atrás”.

“Hasta cuándo Telemundo, hasta cuándo el abuso, hasta cuándo el veto, hasta cuándo la discriminación, hasta cuándo”, exclamó el actor que dio vida a uno de los hermanos Reyes en “Pasión de gavilanes”.

Danna Garcia y Mario Cimarro en Pasión de Gavilanes (Foto: Caracol TV)

ACUSACIONES CONTRA TELEMUNDO

Aunque parecía que buscaba hacer las paces con la cadena estadounidense al final arremetió en su contra y dijo que ellos inventan peleas y chismes sobre sus talentos para generar rating en sus telenovelas y shows.

También denunció que Telemundo despidió a la fallecida actriz Lorena Rojas cuando aún estaba luchando contra el cáncer. “Lorena estaba diagnosticada con una enfermedad terminal y ustedes la pusieron en la calle. ¿Qué razón le dieron a Lorena?”, reclamó Cimarro.

“Creen un fondo para ayudar al hijo de Lorena, con todo el dinero que hicieron con ella y conmigo. Porque además, no me han pagado un céntimo de todas las retransmisiones y retransmisiones, de El Cuerpo del Deseo y Pasión de Gavilanes, de todas las cosas que he hecho con ustedes. Hagan algo bueno, Telemundo”, finalizó.

A pesar de que muchos seguidores apoyaron Mario Cimarro, esa publicación del 2011 también reavivaron las polémicas en las que el intérprete estuvo involucrado durante su carrera. Por ejemplo, la actriz Lorena Rojas, con quien compartió créditos en “El Cuerpo del Deseo” dijo programa Confesiones de Novela: “Él y yo nunca nos llevamos. No hubo una relación cordial de trabajo en ningún sentido. Es una realidad y no hay por qué ocultar. Al público no se le puede mentir”.