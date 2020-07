Mario Cimarro es un reconocido actor de cubano que es reconocido por su participación en Gata Salvaje, Pasión de gavilanes y El cuerpo del deseo, siendo recordado principalmente por estas dos últimas producciones en Latinoamérica.

Desde el 2003, Cimarro estuvo muy involucrado con Telemundo para las series ya mencionadas, pero no todo fue de color de rosa. Durante mucho tiempo hubo irregularidades que él decidió no callar y denunció públicamente a la cadena de que creaban escándalos al rededor de sus estrellas para poder generar más rating en sus programas.

Sin embargo, uno de estos “escándalos” no fue creado, y se trataba de la relación poco amistosa que tenía con la fallecida Lorena Rojas, la actriz y cantante mexicana que ya era reconocida en el mundo de las telenovelas por su paso por Televisa y TV Azteca antes de firmar un contrato de grabaciones con Telemundo.

Ambos no se llevaban bien y de hecho lo admitieron en un momento. ¿Qué pasó exactamente entre ellos? En este artículo haremos un pequeño resumen de la polémica que protagonizó el actor con Lorena Rojas, con quien compartió créditos en “El cuerpo del deseo” como figurase principales de la trama.

LOS PROBLEMAS ENTRE MARIO CIMARRO Y LORENA ROJAS

Los problemas entre Mario Cimarro y Lorena Rojas en "El cuerpo del deseo" (Foto: Telemundo)

Tal como relata MSN, la relación entre Mario y Lorena no era nada buena, de hecho ni siquiera se trataban cordialmente e intentaban evitar todo contacto mientras grababan “El cuerpo del deseo”, algo que la misma actriz confirmó en el programa “Confesiones de Novela” en el 2011 durante una entrevista que le hicieron:

“Él y yo nunca nos llevamos. No hubo una relación cordial de trabajo en ningún sentido. Es una realidad y no hay por qué ocultar. Al público no se le puede mentir”, fueron las palabras de Lorena Rojas, quien además agregó junto a la actriz Anna Silvetti que Cimarro había tenido muchas faltas de respeto en plenas grabaciones.

Si bien los actores sufren un constante estrés mientras se encuentran en una producción para el cine o la televisión, lo cierto es que su profesionalidad les exige dejar de lado todo esto y presentarse al set de grabación con respeto. Puede siempre que haya roces entre ellos por este motivo, pero al momento de grabar, nadie debería darse cuenta de estos problemas.

Por esto, las acusaciones contra Mario se vuelven más críticas, ya que en una ocasión Silvetti comentó que Rojas tuvo un gran momento en una escena, a lo que Mario comenzó a aplaudir irónicamente frente a toda la producción. Por si esto fuera poco, se refirió con palabras despectivas y de asegurar que el rating de la novela era porque él estaba participando en ella.

“Siempre de alguna manera teníamos como mala relación y teníamos roces y no estábamos al 100% tranquilos en escena. Nunca nos llevamos bien. Traté de alguna manera, no pude, pero tampoco insistí porque no era algo que me fuera a quitar el sueño”, confesó Lorena sobre la terrible relación que tenía con Cimarro.

A pesar de todos estos problemas, los fans de Lorena se sorprendieron al ver que el actor hizo un llamado a Telemundo para que haga un fondo para su hija Luciana, una niña que adoptó Lorena Rojas en el 2013. Esa fue una de las principales razones por las cuáles él rompió toda relación con la cadena de televisión.

“Creen un fondo para ayudar al hijo de Lorena, con todo el dinero que hicieron con ella y conmigo. Porque además, no me han pagado un céntimo de todas las retransmisiones y retransmisiones, de “El cuerpo del deseo” y “Pasión de Gavilanes", de todas las cosas que he hecho con ustedes. Hagan algo bueno, Telemundo”, acusó el actor en su descargo.

También denunció que la cadena despidió a Lorena sabiendo que estaba diagnosticada con una enfermedad terminal, visibilizando su molestia por el actuar de la compañía. En sus redes sociales compartió su pensar y exigía que se hagan públicas las razones por las cuales Telemundo se desligó completamente de la fallecida actriz.

A pesar de sus problema, ambos actores y la producción superaron todos los altercado para terminar la grabación de “El cuerpo del deseo” y esto no impidió a Mario de que salga a dar la cara por su colega, más que por cariño personal, por respeto a su trabajo como actriz en la misma cadena que ambos trabajaron durante tanto tiempo.

