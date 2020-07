Abismo de pasión es una telenovela mexicana que partió como una adaptación de Cañaveral de pasiones y en la que se supone que debían actuar los niños de la serie original de 1996, debido a que ya habían maduro emocional y físicamente.

Al menos así lo tenía pensado Sebastián Zurita, quien interpretó el Pablo Montero Rosales de niño y se sentía seguro de la nueva propuesta que se lanzaría junto a Angelique Boyer, su expareja sentimental.

A pesar de que había anunciado en varias entrevistas que estaba contento de integrar el remake de la novela que se emitió en 2012, al poco tiempo le dieron la noticia de que lo habían cambiado por David Zepeda. A continuación, te contamos todo lo que se sabe.

Sebastián Zurita estaba feliz de "integrar" el remake de Cañaveral de pasiones, pero le robaron la sonrisa (Foto: Instagram de Sebastián Zurita)

ANUNCIA SU REGRESO EN EL REMAKE

Durante una entrevista con el programa “Hoy” en setiembre de 2011, el joven actor anunciaba muy emocionado su regreso a la nueva versión de la telenovela mexicana.

“Lo primero que hice fue “Cañaveral [de pasiones]” cuando tenía 9 años y ese fue mi debut producida por mis papás; y bueno, así empecé”, contó Sebastián Zurita.

Asimismo, se mostró muy feliz de reencontrarse con sus antiguos compañeros. “Todavía no tiene un nombre fijo, hasta ahora es el remake. Pues sí, empiezo con lo que fue ‘Cañaverla’ de chiquito y 15 años después me toca estar ahí (…). Se repite mucho el elenco y la verdad que va a estar muy padre”.

El actor agradeció la oportunidad que le darían para protagonizar este melodrama. “Nos dan la oportunidad a chavos y se nos están abriendo brechas con el sustento y soporte de grandes actores”.

UN RETORNO QUE NUNCA LLEGÓ

A los pocos días de dar el anuncio de que iba a integrar el nuevo proyecto, Zurita salió a declarar a los medios y anunciar con un nudo en la garganta que no formaba parte del equipo.

“Cañaveral de pasiones creo que me tocaba a mí, pero por azares del destino que te saquen de un día para otro es ‘ufff’. No sabía cómo reaccionar”, manifestó a la prensa.

El joven actor contó que la persona encargada de darle dicha noticia fue la productora Angelli Nesma, quien se comunicó con él llorando. “[Ella] me dice ‘perdóname Sebastián, no puede hacer nada, pero no te quieren en la novela. Yo le pregunto quién, a lo que contesta que era una decisión de la vicepresidencia de producción de Televisa".

“Lamentablemente, el señor Murguía me ha detenido en proyectos ya dos veces. La verdad es que no muchos actores dicen esto por lo que les pueda pasar. Y sí, tengo cierto miedo, pero creo que desde el principio uno tiene que ser honesto”, manifestó muy acongojado en aquella oportunidad.

SU REEMPLAZO

Al haberle negado el papel protagónico a Sebastián Zurita, el actor que obtuvo el rol principal fue David Zepeda, quien junto a Angelique Boyer fueron la pareja del momento.

La telenovela contó con las participaciones antagónicas de Sabine Moussier, Blanca Guerra, Altair Jarabo, Salvador Zerboni, Isabella Camil y Sergio Mayer. Cuenta además con las actuaciones estelares de Alejandro Camacho, Mark Tacher y Livia Brito.