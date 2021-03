Yordi Rosado se ha convertido en el favorito de los usuarios de YouTube, debido a sus entrevistas que se convierten en tendencia, ya que como buen entrevistador, no duda en sacar la mejor pepa de cada uno de los invitados que han sido parte de su programa “La entrevista con Yordi Rosado”.

Pero también da mucho que hablar cuando revela algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera. Recientemente contó una situación que vivió con un actor y fue tan fuerte que hasta tuvo que esconderse para que se vaya de su casa, ya que este personaje llegó totalmente drogado.

En una entrevista con el canal de YouTube con Alejandro Zúñiga, el presentador reveló la mala experiencia que vivió con esta famoso.

YORDI ROSADO Y LA MALA EXPERIENCIA CON ACTOR

Yordi Rosado reveló una de las malas experiencias que vivió con un actor y decidió contarlo, pero prefirió no decir el nombre del sujeto para no quemarlo.

“Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo, pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar pero al igual que tu no podía hacerle una sola pregunta”, contó Yordi Rosado.

Asimismo, el conductor de programas comentó que el actor no dejaba de hablar y que alucinaba.

“Le hice una pregunta y no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, dijo Rosado.

Aunque esto no fue todo, Yordi Rosado aclaró que ante el ambiente tenso que atravesaba en medio de su intento de entrevista, tuvo que esconderse en su vestidor para que el entrevistado se fuera.

“La entrevista fue en mi casa, no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran, ‘ya me quiero ir. Este wey yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca, era un rollo… de ‘ya por piedad, esta entrevista ni siquiera va a salir, no hay manera de que salga’”, indicó Yordi Rosado.

Finalmente, Yordi Rosado dijo que la entrevista obviamente jamás salió al aire, pues dijo cosas muy fuertes.

“Empezó a decir cosas fuertísimas, sexuales, políticas, decías, esto no. Un cuate muy famoso, pero ya se le fue el rollo y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”, concluyó Yordi Rosado.