El enérgico mensaje de Daddy Yankee en Premios Juventud 2019 exigiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico

Alzó su voz de protesta. Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, fue galardonado en la gala Premios Juventud 2019 que se lleva a cabo en el Watsco Center en Miami.

El cantante puertorriqueño fue el ganador del Premio al Cantautor del Año y, durante su discurso, aprovechó para hablar sobre la situación de su país. Daddy Yankee le pidió al gobernador Ricardo 'Ricky' Rosello que renuncie a su cargo.

El político está envuelto en la polémica luego que se filtrara un chat donde el gobernador y otros once de sus colaboradores hablaban con expresiones misóginas y homofóbicas sobre asuntos de política.

"Mi corazón está en mi tierra, Puerto Rico ¿Recuerdan aquel momento cuando pasó el huracán María? Yo estaba loco por llegar a la isla y no podía. Por alguna razón papá Dios me dejó fuera y me dejó ser la voz de mi gente. Esta vez se repite la ocasión involuntariamente. Aquella vez le hice un reclamo al presidente de los Estados Unidos, esta vez lo hago para que el gobernador de Puerto Rico renuncie al poder pacífica y razonablemente", declaró Daddy Yankee durante los Premios Juventud 2019.

Además, el reguetonero le pidió ceder el poder a líderes que sí manejen Puerto Rico de una manera correcta. Daddy Yankee instó a sus compatriotas a seguir manifestándose exigiendo la renuncia de Ricardo 'Ricky' Roselló"

"Dele paso a nuevos líderes para que dirija nuestra nación de manera correcta. El pueblo está cansado de maltrato, del cuento chino. El sistema de educación debe reformarse, necesitamos levantar ese sistema de educación. Sigamos manisfestándonos pero con inteligencia. Vamos para adelante, Puerto Rico", dijo Daddy Yankee.