Los Premios Oscar 2021, sin duda alguna, es la celebración más aclamada del séptimo arte y esperada por los fanáticos del cine por venir cargada de excelentes filmes llenos de acción y buen gusto, los mismos que quedan grabados en la retina del espectador y de la historia cinematográfica.

Ha sido un camino muy largo hacia la 93ª edición de los Premios de la Academia. Los Premios Oscar 2021 fueron retrasados de este fin de semana, este no fue el plan original de los productores, y esta será la última vez que se alargará la temporada de premios durante tanto tiempo.

En la entrega de premios hay 23 categorías, entre un total de 56 largometrajes y cortometrajes nominados que en su mayoría todos están disponibles en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otras más disponibles en internet.

Muchas de las películas son destinadas netamente al entretenimiento del público, pero muchas otras fueron destinadas a ser piezas con aspectos técnicos bien cuidados y una narrativa hecha a la perfección, con el objetivo claro que es el de poder llegar sin duda a una nominación en los Premios Oscar.

¿COMO VER LAS PELÍCULAS NOMINADAS EN LAS PLATAFORMAS DE STREAMING?

1. “Borat 2”

Dirigida por: Jason Woliner

Nominaciones: Mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado

¿Donde verla?: Amazon Prime Video

El truco más grande que ha hecho la pandemia fue convencer al país de que “Borat” era un favorito. La película es una bolsa de sorpresas predecible de viñetas regurgitadas de “La América de Trump” que nos han inundado durante cuatro años y chistes regurgitados de la primera película de “Borat” . Maria Bakalova ofrece una buena actuación, sin duda, pero abrirse camino hacia una nominación al Oscar al volverse viral con un clip de Rudy Giuliani será, con suerte, un evento de 2020 que parece más extraño con cada año que pasa.

2. “El agente topo”

Dirigida por: Maite Alberdi

Nominaciones: Mejor largometraje documental

¿Donde verla?: En Cines

Este documental chileno sigue a un anciano, Sergio, cuando un investigador privado le encarga que se infiltre en un hogar de ancianos a instancias de un cliente para ver si los residentes están siendo maltratados. El acercamiento de Alberdi a la película, enmarcado como una especie de travesura de espías, invita a la audiencia desde el principio a desconfiar de su autenticidad, una táctica extraña para un documental. Afortunadamente, la historia profundamente humana en el centro, se arma cuando Sergio se hace amigo de los residentes, descubriendo no abusos sino una tremenda soledad, es mucho más gratificante que los trucos desagradables.

3. “Collective”

Dirigida por: Alexander Nanau

Nominaciones: Mejor largometraje documental, mejor largometraje internacional

¿Donde verla?: HBO España

El año pasado, “Honeyland” se convirtió en la primera película en ser nominada tanto a Mejor Documental como a Mejor Película Internacional, y dice mucho sobre el estado actual del documental que sucedió de nuevo tan rápido con “Collective”. Esta película rumana, que no tiene nada que ver ni con la pandemia de COVID ni con la presidencia de Trump, aún podría ser el documento más urgente y aleccionador sobre el estado actual de nuestro mundo, nuestra política y nuestra sociedad. Luego de un incendio en un club nocturno que mató a 27 inicialmente, 37 más murieron en hospitales mal equipados y negligentes, lo que llevó a una investigación que desgarró la raíz no solo de la atención médica y la política rumanas, sino también de las innumerables formas en que el gobierno (y las personas que votan) por ello, que no nos mantiene a salvo de los aspectos más cobardes del capitalismo. No es un documental alegre, pero en sus mejores momentos es un grito entusiasta pidiendo la verdad y los periodistas de investigación encargados de erradicarlo.

4. “Otra ronda”

Dirigida por: Thomas Vinterberg

Nominaciones: Mejor director, mejor largometraje internacional

¿Donde verla?: En Cines

Un cuarteto de maestros en una escuela preparatoria, todos insatisfechos en un grado u otro con sus vidas y trabajos, se embarcan en una especie de experimento social en el que intentan funcionar a lo largo de sus días mientras mantienen un contenido de alcohol en sangre constantemente elevado. La película resultante es una mirada a veces descarada, a veces sombría de cómo se ven afectadas sus vidas y relaciones, basada en una excelente interpretación principal de Mads Mikkelsen. Evitando ágilmente la mayoría de los clichés y sermones de un drama típico de adicción a medida que avanza, “Another Round” presenta un caso sólido para que Vinterberg se estrelle en el campo de Mejor Director de este año, a pesar de no estar en la lista de candidatos a Mejor Película.

5. “Soul”

Dirigida por: Pete Docter y Kemp Powers

Nominaciones: Mejor largometraje animado, mejor banda sonora original, mejor sonido

¿Donde verla?: Disney Plus

A pesar de perderse de alguna manera en el torrente de publicidad negativa del día de navidad de “Wonder Woman 1984″, “Soul” fue silenciosamente una de sus mejores películas en años. Una dulce y melancólica historia sobre un músico de jazz con la voz de Jamie Foxx que se cae por una alcantarilla, va al Gran Más Allá y, al tratar de volver a su cuerpo, comienza a cuestionar el propósito de su vida. Pixar una vez más se vuelve muy existencial mientras alcanza algunas alturas visuales y cómicas. “Soul” se las arregla para sentirse como una aventura de Pixar a menor escala mientras hace algunas de las preguntas más importantes de todas.

6. “Una noche en Miami”

Dirigida por: Regina King

Nominaciones: Mejor actor de reparto, mejor guión adaptado, mejor canción original

¿Donde verla?: Amazon Prime Video

El debut como director de Regina King es una convergencia de la historia estadounidense y la celebridad estadounidense, que narra una reunión ficticia de 1964 entre Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown y Sam Cooke en la noche del triunfo del boxeo de Clay sobre Sonny Liston. Como una adaptación de la obra de Kemp Powers, tiende a sentirse cerrada, pero King y su elenco trabajan duro para que eso parezca un cierre de filas. La fantástica Leslie Odom Jr. obtuvo la nominación al Oscar, pero Aldis Hodge, Kingsley Ben-Adir y Eli Goree que completan un conjunto dinámico.

7. “Noticias del gran mundo”

Dirigida por: Paul Greengrass

Nominaciones: Mejor fotografía, mejor música original, mejor diseño de producción, mejor sonido

¿Donde verla?: Netflix

La segunda colaboración de Paul Greengrass con Tom Hanks, después del Capitán Phillips, nominado al Oscar en 2013, no alcanza las alturas de la película anterior cuando se trata de momentos de tensión o personajes, pero esta es una pieza magníficamente construida con una magnífica partitura de James Newton Howard. La trama, sobre un locutor de noticias viajero que se encuentra con una joven abandonada (SAG y nominada al Globo de Oro Helena Zengel) en la Texas posterior a la Guerra Civil y debe regresar a su casa, es en última instancia demasiado familiar y laboriosa como para sacar provecho de esas bonitas vistas y sonidos.

8. “El Hombre que vendió su piel”

Dirigida por: Kaouther Ben Hania

Nominaciones: Mejor largometraje internacional

¿Donde verla?: Por confirmar la plataforma en la que estará.

Lo que comienza pareciendo una película sombría sobre dos amantes separados por la Guerra Civil Siria se convierte en un viaje mucho más salvaje y una sátira del mundo del arte al nivel de algo así como “The Square”, nominada a Mejor Película Internacional 2017. Después de ver a su amada arrancada de él y comprometida con un hombre rico, un artista se acerca al refugiado sirio Sam que quiere tatuar un pasaporte Schengen en la espalda de Sam, convirtiéndolo en una obra de arte viviente. La mercantilización del sufrimiento global ofrece, un amplio lienzo para la crítica tanto del mundo del arte como de Occidente, y aunque no todos los golpes se conectan, los últimos giros de la trama de la película mantienen a la audiencia alerta.

9. “El padre”

Dirigida por: Florian Zeller

Nominaciones: Mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor diseño de producción, mejor montaje

¿Donde verla?: En cines

La actuación principal de Anthony Hopkins como un anciano que sufre de demencia está recibiendo la mayor parte de la atención, y con razón, pero es la dirección engañosa e insidiosa de Florian Zeller la que realmente llega a la cruel injusticia del deterioro mental. Para una película que, en otras manos, podría haber sido simplemente un escaparate de un actor, los elementos de edición y diseño conspiran para devastar realmente a la audiencia.

10. “Judas and the Black Messiah”

Dirigida por: Shaka King

Nominaciones: Mejor película, mejor actor de reparto (x2), mejor guión original, mejor canción original, mejor fotografía

¿Donde verla?: iTunes, Rakuten Tv, Google, Amazon Prime Video, Vodafone, Orange, Sony y Microsoft.

Tomó mucho tiempo llevar una película biográfica de Fred Hampton a la pantalla, y en las manos de Shaka King, es una cuestión de fuego y propósito. El probable turno de Daniel Kaluuya para ganar un Oscar cuando Hampton abre un camino en el centro de la película mientras King usa la historia de b para desafiar todos los mitos estadounidenses corruptos. LaKeith Stanfield, aunque desconcertante nominado a Mejor Actor de Reparto, sostiene el punto de vista de la película en las manos desvencijadas y ambivalentes de su personaje, y Dominique Fishback realizó una de las mejores actuaciones no nominadas del año. Como una de las últimas películas de 2020 en debutar, de hecho hasta bien entrado el 2021, Judas valió la pena la espera.

11. “Sound of metal”

Dirigida por: Darius Marder

Nominaciones: Mejor película, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor guión original, mejor sonido, mejor montaje

¿Donde verla?: Amazon Prime Video

Uno de los beneficios accidentales del año de la pandemia en el cine fue que a las películas que probablemente no hubieran recibido la debida consideración se les permitió un momento para encontrar una audiencia. Así fue con “Sound of Metal”, que había sido absorbido en su debut en el Festival de Cine de Toronto en el otoño de 2019, solo para resurgir en 2020 con un fervor renovado por el estudio del carácter humano de Darius Marder y la actuación principal comprometida de Riz Ahmed. El éxito del Oscar de esta película es un testimonio de que no se deja atrás ninguna buena película.

12. “Una joven prometedora”

Dirigida por: Emerald Fennell

Nominaciones: Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guión original, mejor montaje

¿Donde verla?: Se estrenó en cines el 16 de abril. (Por confirmar en que plataforma estará disponible)

La audacia del debut como directora de Emerald Fennell es lo que te queda grabado mucho después de su tan discutido y debatido final. La forma en que la película avanza con su premisa, decidida a abrir un camino a través de todos los chicos agradables y los ojos ciegos que se suman a una cultura que se alimenta de las mujeres, respaldada por la actuación igualmente marcada de Carey Mulligan, le ha ganado un lugar entre las mejores películas del año.

13. “Minari. Historia de mi familia”

Dirigida por: Lee Isaac Chung

Nominaciones: Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor banda sonora original

¿Donde verla?: En Cines (Por confirmar en que plataforma estará)

Hay tanta belleza en la historia estadounidense de Lee Isaac Chung sobre la familia Yi que intenta ganarse la vida como agricultores en Arkansas a principios de la década de 1980: una belleza conmovedora, triste, nostálgica e inspiradora. Pero lo que hace que “Minari” sea la mejor de las películas nominadas al Oscar es cómo va más allá de las formas en que una película como esta podría haber resistido la belleza. También es difícil, frustrante, divertido y divertido. Está maravillosamente vivo con la promesa de todo lo que el Jacob de Steven Yeun quiere para su familia.

14. “El juicio a los 7 de Chicago”

Dirigida por: Aaron Sorkin

Nominaciones: Mejor película, mejor actor de reparto, mejor guión original, mejor fotografía, mejor montaje, mejor canción original

¿Donde verla?: Netflix

Una protesta pacífica intencionada en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se volvió violenta y resultó en que los organizadores, incluidos Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueran acusados de conspiración para incitar un motín. Su juicio se convirtió en la base de esta película, que obtuvo seis nominaciones, incluido el guión original y el de mejor actor de reparto por Sacha Baron Cohen.

15. “Mank”

Dirigida por: David Fincher

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peluquería

¿Donde verla?: Netflix

Al abordar una historia como la realización de Citizen Kane, y al hacerlo con un estilo que intentaba hacerse eco con tanta audacia de la película histórica de Orson Welles, David Fincher siempre iba a arriesgarse a las corrientes subterráneas decepcionadas que recibieron a “Mank” en su segunda ola de críticas. Pero en medio del largo tiempo de ejecución y un Gary Oldman que desafía a la edad, “Mank” también siente una curiosidad increíble, a menudo juguetona, sobre la era cultural y política en la que se hizo Kane, poniendo en primer plano pararrayos culturales como Upton Sinclair y recuperando a Marion Davies de Amanda Seyfried como una mujer con agencia y perspectiva.

16. “Nomadland”

Dirigida por: Chloé Zhao

Nominaciones: Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor montaje

¿Donde verla?: Disney Plus

Entre “The Rider” y ahora “Nomadland”, la fascinación y el profundo afecto de Chloé Zhao por el corazón de Estados Unidos y su gente es innegable, y su habilidad para contar sus historias se hace cada vez más aguda. Zhao y Frances McDormand son una brillante combinación de gustos estéticos y empáticos, con la formidable energía de esta última guiando a la audiencia a través de una historia de promesas estadounidenses incumplidas y personas que están determinadas a hacer sus propias promesas a sí mismos y a los espacios en los que se esfuerzan por hacer su propio.

17. “Mulan”

Dirigida por: Niki Caro

Nominaciones: Mejor diseño de vestuario, mejores efectos visuales

¿Donde verla?: Disney Plus

“Mulan” estaba a punto de estrenarse cuando la pandemia cerró las salas de cine, y la narrativa de la película a partir de entonces trataba tanto de cómo la verían las personas, en este caso, un lanzamiento premium directamente para Disney +. Un espectáculo visual que sin duda merece las dos nominaciones que obtuvo, “Mulan” tropieza cuando se trata de la forma silenciosa y confusa en la que traduce su historia de un esplendor animado a un cuento de poder femenino terrenal. Solo Gong Li como una bruja villana se eleva por encima.

18. “Amor y Monstruos”

Dirigida por: Michael Matthews

Nominaciones: Mejor efectos visuales

¿Donde verla?: Netflix

El paisaje postapocalíptico en “Love and Monsters”, con la humanidad escondida en búnkeres subterráneos mientras el desastre y la muerte esperan en el mundo exterior, probablemente aterrizó mejor en 2020 que si la película se hubiera hecho antes en su viaje de desarrollo de ocho años. Los efectos visuales sobre los monstruos gigantes mutantes en este mundo son realmente abundantes y efectivos, dando espacio a las estrellas Dylan O’Brien y Michael Rooker para llevar la película con sus personalidades.

19. “Emma”

Dirigida por: Autumn de Wilde

Nominaciones: Mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería

¿Donde verla?: HBO Max

El drama literario de vestuario ha sido un elemento básico de los Oscar durante décadas y décadas. Hay tanta frescura en el enfoque de Autumn de Wilde sobre la historia de Jane Austen sobre una casamentera que parece no ver su propia vida con tanta claridad. Anya Taylor-Joy disfrutó de un 2020 fenomenalmente exitoso con “The Queen’s Gambit” en Netflix, pero su racha caliente comenzó a principios de invierno antes de que cerraran los cines y pudimos ver su giro cómico delicadamente preciso mientras lucía las creaciones de vestuario nominadas de Alexandra Byrne.

20. “La Dama del Blues”

Dirigida por: George C. Wolfe

Nominaciones: Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Producción

¿Donde verla?: Netflix

Chadwick Boseman se ha unido a la lista de actores nominados póstumamente a los Oscars. El actor protagoniza junto a Viola Davis, también nominada, esta película de George C. Wolfe, que muestra el choque de intereses entre Ma Rainey, la conocida como Reina del Blues, y sus productores en un estudio de grabación de Chicago en 1927. Es la tercera producción con el sello de Netflix con más presencia en estos Oscars 2021.