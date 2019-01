Priyanka Chopra revela cómo conoció a Nick Jonas | VIDEO

Priyanka Chopra asistió al programa “The Ellen DeGeneres Show” para promocionar su nueva película y la actriz, ahora esposa de Nick Jonas, reveló su historia de amor.

Luego de que la conductora de televisión le preguntara sobre su boda, Priyanka Chopra señaló que conoció a Nick Jonas a través de redes sociales.

Priyanka Chopra dijo: “Él me envió un DM’s en realidad. ¡Muy milleninial nosotros! Me escribió en Twitter diciendo que había escuchado que amigos en común habían dicho que debíamos conocernos”.

La actriz de 26 años explicó que, pese a que ella y Nick Jonas son personajes públicos, no estaba familiarizados con sus carreras. “Todos conocían a los hermanos Jonas”, alegó Priyanka Chopra para luego continuar: “Simplemente yo no sabía de su música. Conocía algunas canciones, pero no sabía mucho sobre ellas”.



Ambos artistas empezaron a interactuar y fue así como finalmente llegaron a conocerse. Priyanka Chopra además señaló que lo que la enamoró fue la capacidad de Nick Jonas para mantenerse humilde pese a haber sido el centro de atención.

Priyanka Chopra y Nick Jonas se casaron el primero de diciembre de 2018 en la India en dos ceremonias: una cristiana y una hindú. Las celebraciones antes, durante y después de la boda, duraron cerca de una semana.