Will Smith compartió el primer tráiler de su nueva película “Proyecto Géminis” | FOTOS Y VIDEO

Will Smith está inmerso en el rodaje de “Bad Boys for Life”; sin embargo, no es su único proyecto cinematográfico. El actor acaba de compartir el primer tráiler de “Proyecto Géminis”, su nuevo filme junto al cineasta Ang Lee.

A través de sus redes sociales, Will Smith compartió el primer avance oficial de la nueva película que filmó en Cartagena, donde interpretará a Henry Brogan, un asesino de élite.

Este polémico personaje es atacado por sorpresa y perseguido por un misterioso joven que lo pondrá en aprietos ya que aparentemente puede predecir cada uno de sus movimientos.

“Los desafíos emocionales y físicos de hacer esta película han sido los más exigentes de mi carrera… Ahora tengo 50 años, y la ironía de ser ‘Junior’ de 23 años en esta película es que yo, de 23 años, no habría estado listo para esta experiencia o para asumir este papel. Nuestra esperanza es que esta historia ofrezca algo para todos: una magia cinematográfica nunca antes vista, personajes con personalidad y matices, y acción de otro nivel", agregó.

Por su parte, el director Ang Lee se desvivió en elogios hacia el actor y dijo que se encuentra “en su mejor momento”.

“Es una gran fortuna para mí el poder experimentar y probar los límites de lo que el nuevo cine digital tiene para ofrecernos. No solo poder trabajar con dos Will Smith: uno hermosamente sofisticado y otro muy honesto. En mi opinión, este es Will en su mejor momento, y cuando los dos se juntan, es algo verdaderamente mágico”, reveló.

La película dirigida por el cineasta ganador del Premio de la Academia estrenará el próximo 3 de octubre. Además, el reparto no solo contará con Will Smith, sino que también actúan Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen y Benedict Wong.