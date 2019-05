¡No puedes dejar de verla! Ariana Grande debutará en el reality de las Kardashian

Ariana Grande hará su debut en el programa "Keeping Up With The Kardashian". La secuencia que se emitirá este domingo en el reality corresponde a las grabaciones del videoclip 'Thank U, next' junto a Kris Jenner.

Como se recuerda, Kris Jenner participó en el mencionado video haciendo el papel de madre divertida de la parodia musical relacionada a películas como "Legally Blonde", "Bring It On", "13 Going on 30"y "Mean Girls".

El video musical tuvo mucho éxito debido a la temática que Ariana Grande le decidió impregnar al trabajo musical. El video, publicado en YouTube en el 2018, tiene más de 368 millones de reproducciones.

“Estamos muy emocionados de tenerte. ¡Va a ser muy divertido!”, indicó Ariana Grande a Kris Jenner antes de realizar las grabaciones del video.

Como se recuerda, Ariana Grande es una de las estrellas más importante de la música en la actualidad gracias a su gran talento y carisma. La artista es todo un éxito en las redes sociales gracias a las divertidas y extrañas publicaciones que realiza.