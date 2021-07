Gabriel Soto desmintió los rumores que indican que habría firmado un contrato con su expareja, Geraldine Bazán, para quitarle la pensión y la casa donde vive con sus hijas en caso de que ella tuviera una nueva relación sentimental.

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista de “Te acuerdas de mí” negó que los rumores sean ciertos. “Para nada, eso es totalmente falso. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también, evidentemente”, respondió Soto a la prensa.

Además, Soto no tuvo problemas en referirse a la nueva relación de Geraldine. “Me da muchísimo gusto, siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien. Mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas”, comentó el actor de telenovelas.

Asimismo, el artista dejó abierta la posibilidad de que pronto anule la boda religiosa que tuvo con la madre de sus hijas en febrero de 2016, un matrimonio que llegó a su fin en 2019. “En esas estamos. Todo en su momento. Ya veremos qué pasa”, expresó.

Por otro lado, el actor mexicano se encuentra organizando su boda junto a Irina Baeva, con quien se comprometió en octubre pasado. “Apenas empezamos a ver todos los detalles, más adelante cuando tengamos más, les diremos. (…) Estamos viendo, porque desafortunadamente todavía hay muchos casos de COVID-19, se está complicado un poco la situación en Rusia y ahorita viajar”, aseguró.

