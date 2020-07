Will Smith y Jada Pinkett decidieron sincerarse en una íntima conversación. La esposa del famoso actor de Hollywood le confesó el breve romance que tuvo con un joven rapero cuando ambos pasaban una crisis matrimonial y se separaron.

En el programa “Red Table Talk”, Pinkett confesó que hace cuatro años, cuando su matrimonio se encontraba en la cuerda floja, mantuvo un romance con el amigo de su hijo Jaden Smith, August Alsina.

Hace varios meses, el rapero señaló al programa “Breakfeast Club” que tuvo un breve romance con Pinkett. Es así que la esposa de Smith decidió contar su verdad, sobre todo para señalar que no hubo una infidelidad.

¿Quién es August Alsina?

August Anthony Alsina Jr. nació el 3 de septiembre de 1992 en Nueva Orleans (Estados Unidos). Lamentablemente, su vida se ha visto manchada por duros momentos. Se conoce que su padre y su padrastro sufrían de adicción a las drogas. Por lo que su madre decidió mudarse a Houston, Texas.

A finales de agosto del 2010, su hermano mayor, Melvin La’Branch III, murió baleado y su padre también falleció, aunque no se conocieron los motivos. Desde ese momento, el rapero decide dedicarse a la música y en el 2012 logra publicar su primer disco llamado “The Product”.

Se conoce que Alsina mantenía una buena relación con la familia de Jaden Smith, a quien conoció debido a que ambos son raperos. Hay varias imágenes junto a la familia de Will Smith.

Según explicó Pinkett, ella ayudó a Alsina cuando enfrentaba una enfermedad mental. “Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, reveló a Smith.

