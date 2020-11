Carmen Villalobos saltó a la fama al interpretar a Catalina Santana en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, que con los años se convirtió en una de las franquicias más aclamadas de este último par de décadas, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Incluso esta historia llegó a España.

Desde el 2008, la actriz colombiana dio vida a este personaje, que marcó un antes y un después en su carrera artística. La historia de Catalina Santana, el Titi y la Diabla concluyó su ciclo con “El final del paraíso” en diciembre de 2019. Sin embargo, el éxito de la telenovela se mantiene vigente ya que se ganó un lugar especial en el corazón del público.

Carmen Villalobos encabezó la trama como Catalina Santana en casi todas sus temporadas. Fue así que la actriz ganó popularidad internacional y se consolidó como una de las intérpretes colombianas más famosas de su generación y una de las más importantes de la televisión en América Latina.

“Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de Sin senos no hay paraíso”, dijo la actriz colombiana en una entrevista con People en Español en 2016, reconociendo que interpretar a Catalina marcó un antes y un después en su carrera como actriz.

Lo que pocos saben es que el personaje que catapultó a la fama a Carmen Villalobos, Catalina Santana, existe en la vida real. La historia que todos hemos visto en “Sin senos no hay paraíso”, “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso” está basada en hechos reales.

Gustavo Bolívar es el escritor de la novela que fue adaptada para la televisión. En su columna de opinión del diario colombiano Cuarto de hora dijo que la verdadera identidad de Catalina Santana estaba protegida. “El compromiso con ella fue el de nunca relatar su verdadera identidad”.

Según narró Bolívar, fue tanto el cuidado con el que se guardó el secreto que ni siquiera la madre de la verdadera Catalina sabía que esa era la historia de su hija cuando se estrenó la telenovela.

“Ella [refiriéndose a la verdadera Catalina] me dijo que estaba ansiosa viendo los promos y que se iba a sentar a verla con su madre, aunque ella no supiera que la serie estaba basada en la historia de su hija”, escribió al citado medio el escritor colombiano.

Después de que se emitió el primer capítulo de “Sin senos no hay paraíso”, Bolívar llamó a la joven para saber qué le había parecido la serie, y en especial su personaje, y le contó una anécdota que siempre recuerda.

“Me dijo que la mamá, al ver cómo los narcos humillaban a Catalina, sin saber que era su propia hija, le había dicho: ‘¿Si ve mamita lo que les pasa a esas niñas por no estudiar, por no tener amor propio, por querer siempre la vida fácil’?’, le contó la verdadera Catalina Santana.

Sin embargo, lo más triste de la conversación fue la parte donde la joven le dijo a Bolívar me: ‘Si mi mamá me hubiera dicho esto hace 5 años, no sé, a lo mejor no me voy por ese camino’”, reveló.

