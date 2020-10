Eduardo Capetillo es uno de los actores y cantantes mexicanos más queridos de todos los tiempos. Se casó hace 27 años con Bibi Gaytán, con quien tiene cinco hijos. Ante los ojos de sus seguidores y miles de personas son una familia muy feliz que ha sabido mantenerse muy unida pese a las adversidades. Sin embargo, hubo momentos que los pusieron en jaque, pero supieron salir adelante.

Uno de esos episodios fue cuando el galán de telenovelas tocó fondos por sus adicciones. En una conferencia y concierto admitió que en el pasado experimentó situaciones que lo hicieron perder la conciencia. Esta revelación la hizo delante de su hijo mayor y su esposa, quien no pudo contener las lágrimas.

VIVIÓ INTOXICADO

En entrevista con ‘De primera mano’, Capetillo narró lo que vivió en el pasado, hace 16 o 17 años. “Tenía un sueldo impresionante, tenía una mujer hermosa y divina por fuera y por dentro, hijos maravillosos, abundancia en todos los aspectos y, sin embargo, no era feliz”, empezó contando.

Tras los vacíos internos que experimentaba, señaló que lo único que necesitaba para curar esos “dolores” eran paliativos. “¿Cuáles eran? El que me digas, cualquier sustancia, la que te guste: desde las que consigues en la farmacia hasta las que consigues en las vinaterías”, reveló.

El ex Timbiriche contó que aunque había logrado muchas cosas, se sentía sola (Foto: Eduardo Capetillo / Instagram)

¿CÓMO LOGRÓ SUPERARLO?

El ex Timbiriche manifestó que pudo salir adelante con “buena voluntad”, pero sobre todo con el apoyo de su familia. “Hubo un día en que dije: ‘A partir de hoy, yo voy a dejar de sufrir, yo tengo la buena voluntad el día de hoy de dejar todos esos hábitos que no me llevan a ningún lugar de paz, armonía, serenidad y plenitud, y empezar a tener hábitos positivos en mi vida’”.

Reconoció que cuando estaba sumergido en los vicios, no sólo sufrió él, sino que arrastró a su familia. “Obviamente no sufres tú solo, las personas que te quieren cuando te ven que te estás haciendo daño, pues también sufren. Está en ti”.

Lo que más le reconfortó es que durante esa época oscura de su vida, nadie le hizo algún tipo de reclamos, por lo que empezó a trabajar en su parte interna.

¿Y SU MATRIMONIO?

Eduardo Capetillo reconoce que tiene a su lado a una mujer maravillosa con quien ha experimentado muchas cosas desde que se casaron. “Muchas personas nos preguntan ‘¿cómo han salido adelante?’. Bibi y yo, desde hace 27 años, compartimos un proyecto de vida, y somos un matrimonio común y corriente”.

Por lo que indicó que ellos no son un matrimonio de superhéroes, sino que también han pasado momentos malos, que les han enseñado a fortalecer su relación.