R. Lee Ermey, el sargento Hartman de Full Metal Jacket, murió a los 74 años [VIDEO y FOTOS]

Muchos de los que superan los 30 años podrían recordar la cinta Full Metal Jacket, la cual está ambientada en la Guerra de Vietnam y tiene personajes memorables. Uno de ellos fue el sargento Hartman, el cual interpretó el actor R. Lee Ermey. Para lástima de sus hinchas, que también lo vieron en el remake de The Texas Chainsaw Massacre, tenemos que dar cuenta de su fallecimiento a los 74 años.



El deceso fue comunicado por su agente, Bill Rogin, por medio de la cuenta oficial de Twitter del famoso. "Es una profunda tristeza informar que, esta mañana, R. Lee Ermey murió por complicaciones derivadas de una neumonía", indicó el tuit.



En una entrevista con Fox News, que data de 2016, R. Lee Ermey habló de su relación con Hollywood y sus ideas conservadoras. De igual modo, él hizo un repaso a su carrera, la cual describió como "fructífera".

(Captura) (Captura)

"He tenido una carrera fructífera. Hice más de 70 películas (...) También más de 200 episodios de GunnyTime (programa relacionado a las armas que tuvo mucho éxito)", sostuvo R. Lee Ermey en dicha conversación.

Muchos habrán escuchado esta escena en español, así que te la dejamos aquí.

Nacido el 24 de marzo de 1944, R. Lee Ermey fue sargento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sirvió 14 meses en Vietnam y estuvo en un par de ocasiones en la isla de Okinawa, Japón. En el año 1972, él fue licenciado por motivos médicos.



Su primer papel en una película lo obtuvo en 1978 con Los chicos de la Compañía C. Se7en, The Frighteners, Mississippi Burning, Full Metal Jacket y The Texas Chainsaw Massacre forman parte de la filmografía de R. Lee Ermey.