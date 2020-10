Rafael Amaya se convirtió en todo un ídolo mientras protagonizaba “El señor de los cielos” . Aunque esto le llevó a ganar gran cantidad de seguidores y admiradoras, la fama no siempre le sonrió en sus inicios como actor.

En un video que compartió en el Facebook de Telemundo, el actor que interpretó a Aurelio Casillas recordó la experiencia que vivió cuando grababa la primera temporada y le causó mucha gracia.

Resulta que él fue confundido por un delincuente cuando fue a comprar a una tienda. ¿El motivo? Llevaba la pistola que grababa en el pantalón.

“Me acuerdo en la primera temporada cuando estaba haciendo una escena en una galería, en una de las colonias más peligrosas de México, y yo estaba con una pistola, la dummy, la de mentiras, con mi sombrero y todo. Entonces, llego a una tienda y yo traía la pistola, aquí metida, porque quería comprarme un agua o un snicker porque traía un montón de hambre”, empezó a narrar.

“Entonces llegué y la señora se puso a gritar ‘¡que no, que no!’, se paniqueó. Estuvo chistoso en su momento, ya después le dije ‘es de mentiras’”, contó la anécdota.

El actor principal de la narcoserie manifestó que para calmar a la mujer le enseño el arma de juguete, pero ella no entendía y entró en pánico, algo que llamó la atención de todos, hasta que llegó a la policía. “Se hizo un desastre, pero bueno, así es esto”.

Rafael Amaya interpretó a Aurelio Casillas en "El señor de los cielos". Su última participación en la narcoserie fue al inicio de la temporada siete (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ SALIÓ RAFAEL AMAYA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

De acuerdo con Raúl Méndez, quien interpretó a Víctor Casillas ‘Chacorta’, el hermano de Amaya en la ficción, el protagonista de “El señor de los cielos” habría sido quien decidió “desaparecer” del mundo del entretenimiento, luego el éxito abrumador que supuso el personaje de Aurelio Casillas.

“Yo se lo aplaudo porque debe ser muy difícil el pleito del ego diciéndole: ‘Es que tú eres El señor de los cielos, es que tú tienes que estar allá afuera para que la gente te aplauda, para que la gente te escriba, para que tengas más seguidores’, porque así es el ego del actor y que él haya tenido la capacidad y también la necesidad pronto de aislarse [fue lo mejor]”, dijo el popular Chacorta al programa televisivo De primera mano.

Para Méndez, tanto fue el éxito que obtuvo su amigo que terminó abrumado y por su bienestar pidió salir de la narcoserie. “Es muy difícil, yo que no viví ni siquiera una cuarta parte de la fama que Rafa generó con el proyecto, para mí fue muy complejo. De ser alguien común y corriente que se podía subir al metro, caminar por las calles de México, de pronto no poder hacerlo, sí me generó mucho conflicto”.