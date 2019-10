Randy Couture dice que "está vivo" tras rumores de muerte NNDC

El actor y exluchador de la UFC aseguró que "sigue vivo" y "está bien" tras los rumores difundidos en internet de que estaba muerto o en estado de gravedad al sufrir un ataque al corazón, por el que fue ingresado en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.).

"Contrariamente a los rumores recientes, todavía no he pateado el cubo. Estoy vivo y bien", dijo en un comunicado replicado por medios de comunicación estadounidenses.

"Doy un agradecimiento especial al increíble personal del Hospital Cedars Sinai. Desde la sala de emergencias hasta la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíaca, gracias por cuidarme", añadió el luchador.

Couture, apodado en el mundo de la lucha como "The Natural", se dirigió al hospital después de notar que se sentía "mal" al completar un entrenamiento en Los Ángeles, tras lo que fue ingresado de emergencia en la unidad de cuidados intensivos.

El exluchador, de 56 años, se retiró de la competición en 2011 cuando cayó noqueado ante Lyoto Machida e incluso perdió uno de sus dientes.

Hasta entonces, fue una de las máximas figuras de la UFC, el evento más prestigioso de artes marciales mixtas (MMA, en sus siglas inglesas) a nivel mundial.

En su carrera paralela como actor ganó popularidad con sus papeles en "The Expendables" (2010), "The Expendables 2" (2012) y "The Expendables 3" (2014).

Couture compartió pantalla con estrellas del cine de acción como Jason Statham, así como los veteranos Dolph Lundgren y el propio Sylvester Stallone.

"Durante un entrenamiento en su local de entrenamiento, Randy experimentó molestias en lo que inicialmente pensó que era una costilla o vértebra compensada", relató por su parte su representante.

"Increíblemente, Randy terminó todo el entrenamiento y probablemente tuvo el comienzo de un ataque cardíaco. Poco después, condujo a casa e intentó descansar. Cuando el dolor en el pecho no cesó, reconoció que algo andaba mal y caminó varias cuadras hasta una sala de emergencias cercana en lugar de combatir el tráfico de Los Ángeles", explicó.

Fuente: EFE