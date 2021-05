Tras varios retrasos, “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″ en su idioma original) llegará finalmente al cine el próximo 25 de junio de 2021. Titulada originalmente “F9″, la nueva película de la saga presentará a Dominic Toretto (Vin Diesel) y la mayor parte de su equipo lidiando con las ramificaciones de su derrota de “The Fate of the Furious” ante Cipher, la ciberterrorista que interpreta Charlize Theron.

Esta nueva entrega tendrá muchas sorpresas, ya que no solo regresará Han y el equipo de ‘Reto Tokio’, sino, también se sumará Bad Bunny, el rapero, cantante y compositor puertorriqueño más famoso del mundo.

Muchos de sus fans se han comenzado a preguntar si se volverá cómplice de la familia de Dominic Toretto o tendrá una breve aparición como lo han hecho varios cantantes a lo largo de las ocho películas de la franquicia.

¿QUÉ HARÁ BAD BUNNY EN RÁPIDOS Y FURIOSOS 9?

Después de varios rumores la confirmación de la participación del músico se hizo presente según un medio especializado en cine, aunque aún se desconoce cuál es el papel que desarrollará en la trama.

Cabe señalar que ya se conocía que el intérprete de “Yo perreo sola” formaría parte del soundtrack del proyecto, pero de acuerdo a IMDb, Bad Bunny tendrá una aparición breve en las imágenes.

Por su parte el conejo malo no ha dado declaraciones ni comentarios al respecto por lo que los fanáticos de la cinta y de su música se encuentran a la expectativa de como verán al famosos en la historia.

Bad Bunny luchó en parejas con Damian Preist y se llevó la victoria ante The Miz y Morrison | Foto: WWE

Para Bad Bunny esta será la primera vez que aparezca en la pantalla grande, aunque también está confirmada su participación en la serie de Netflix “Narcos: México”, por lo que pareciera que la carrera como actor va en desarrollo.

Además de el puertorriqueño, también habrán breves apariciones de otros exponentes de la música urbana como Cardi B, Ozuna y Don Omar, este último un constante en la secuela.

ACTORES Y PERSONAJES DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

“Rápidos y furiosos 9” han sido confirmados los siguientes personajes con sus respectivos actores: