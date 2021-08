“Rápidos y furiosos 9” (“F9”), ya considerada una de las películas más taquilleras del 2021, presentó algunos flashbacks que conectan la complicada historia familiar de los hermanos Toretto.

Estas escenas del pasado se deben al ingreso de Jakob (John Cena), hermano de Dominic (Vin Diesel) y el principal antagonista de esta última entrega de la saga. Los realizadores decidieron no usar el recurso de rejuvenecer a los actores y recurrieron a otros talentos del cine para interpreten la etapa joven de estos personajes principales.

¿Quiénes son los actores detrás de Jakob y Dominic Toretto?

Vinnie Bennett en “Rápidos y furiosos 9”

Vinnie Bennett (Dominic Toretto de joven) es un actor neozelandés de 28 años y no es nuevo en la industria del entretenimiento.

La celebridad tiene apariciones en grandes producciones como “Filthy Tich” y películas como “The New Romantic” y “Ghost in the Shell”.

Para narrar la historia de Jakob en “F9”, los realizadores tuvieron que ir a los inicios de estos hermanos y los seguidores de la saga pudieron ser testigos de cómo el padre de ambos murió durante una carrera de autos, hecho del que fue testigo el mismo Dominic (cuando era joven).

Finn Cole en “Rápidos y furiosos 9”

En tanto, la versión juvenil de Jakob Toretto es representada por Finn Cole, un actor de 25 años y de origen británico.

La celebridad inició su carrera en 2012 en la película “Offender”. Además, Finn trabajó en producciones como “Slaughterhouse Rulez” y “Animal Kingdom”.

En “F9”, Jakob, quien siempre se sintió “menos” que su hermano mayor; se ve involucrado en el accidente en el que falleció su padre. Luego de una pelea con Dominic decide seguir un camino “oscuro” y se queda al cuidado de Buddy (Michael Rooker), compañero del taller de mecánica de su padre.

