Ante el anuncio de que algunos personajes de la franquicia Fast and Furious o también conocida como Rápidos y Furiosos, habrían decidido alejarse por diversos motivos, hay un detalle que los fanáticos y seguidores de esta película han resaltado y tiene que ver con el retorno de actores antiguos. Este es el caso de Han Lue (Sung Kang) en Fast & Furious 9.

Probablemente la franquicia esté interesada en hacer que personajes que todos creían que nunca más se les vería en las películas puedan dar la sorpresa, como el caso de Han quien fue dado por muerto.

Cabe precisar que Rápidos y furiosos 9″ (“F9”), ha sido considerada como una de las películas más taquilleras del 2021 y lo que llamó la atención de los fanáticos es que presentó algunos flashbacks que conectan la complicada historia familiar de los hermanos Toretto.

Estas escenas del pasado se deben al ingreso de Jakob (John Cena), hermano de Dominic (Vin Diesel) y el principal antagonista de esta última entrega de la saga. Los realizadores decidieron no usar el recurso de rejuvenecer a los actores y recurrieron a otros talentos del cine para interpreten la etapa joven de estos personajes principales.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA QUE DEJÓ “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

¿Mr. Nobody está muerto?

Los eventos de “F9” fueron iniciados por la llamada de socorro de Mr. Nobody. Mientras el equipo de Dom inspeccionaba el lugar del accidente del avión, no había señales de él. Dado que sus restos no fueron recuperados, es probable que todavía esté vivo, solo esperando regresar cuando sea el momento adecuado.

También se reveló que el personaje no solo ayudó a Han a prepararse para el intento de asesinato de Deckard en Tokio, sino que también mantuvo su supervivencia en secreto durante años, incluso de Dom y sus amigos en Japón. Esto demuestra que Mr. Nobody es capaz de fingir muertes, incluso la suya, si se trata de una cuestión de seguridad.

¿Volverá Jakob Toretto?

Jakob se estableció como el villano principal de “F9”, con su complicada dinámica con Dom como el conflicto central de la película; sin embargo, después que Cipher manipuló con éxito a Otto para que lo traicionara, el menor de los Toretto se encontró sin aliado en medio de una peligrosa persecución de autos.

Sin siquiera una conversación adecuada sobre su feo pasado, Dom supo instintivamente que necesitaba ayudarlo. Juntos, pudieron detener el plan de utilizar a Ares y al final, el protagonista ayuda a escapar a su hermano. Mientras que la relación todavía no está completamente curada, al menos ya no se desprecian. Esto abre la posibilidad de ver a Jakob de vuelta y formando parte del equipo.

¿Cómo sobrevivió Han?

Aparte de la pelea de Dom y Jakob, otro gran tema de conversación en “F9” fue la revelación que Han todavía está vivo. El personaje se presume muerto desde hace varios años, después de que Deckard Shaw planeara su fatal accidente en Tokio. Naturalmente, todo el mundo estaba interesado en saber cómo sobrevivió; Han reveló que Mr. Nobody lo ayudó a fingir su muerte y lo mantuvo oculto para mantenerlo a salvo.

Pero, mientras que los flashbacks lo mostraban a él y a Mr. Nobody observando cómo se desarrollaba la tragedia, no mostraban cómo Han escapó del automóvil segundos antes de la explosión. Tampoco entró en detalles sobre cómo exactamente llevaron a cabo la artimaña, y aun así lo dejó como una gran pregunta en el futuro.

Vin Diesel y su 'familia' regresan en otra nueva entrega de la franquicia, con autos aún más rápidos y personas aún más furiosas. En esta ocasión el retiro de Dom Toretto (Diesel) se ve amenazado cuando algunos pecados de su pasado vuelven a resurgir. (Fuente: Universal Pictures)

LA TENDENCIA DE TRAER A PERSONAJES ANTIGUOS

Con Fast & Furious 9 o F9 se inició lo que al parecer sería una tendencia de traer nuevamente a personajes antiguos y que esto podría continuar en Fast & Furious 10 y 11. Los especialistas en cine han considerado esto tras analizar algunas escenas.

Así tenemos, por ejemplo, su escena posterior a los créditos devolvió a Deckard Shaw, personaje que es interpretado por el actor Jason Statham, a las películas principales.

Esto podría ser el inicio para dar paso a la secuela Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 2, respecto al enfrentamiento que ha sostenido con Han y que podrían conducir a la próxima entrada principal. El asunto es que involucrar a Deckard también permite el retorno de Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

De esta manera, se puede ver que cualquier oportunidad es precisa para hacer que personajes que todos creían que ya no se les vería puedan volver a la franquicia. Un punto que se debe resaltar es que Deckard, Luke y Giselle han sido parte de “la familia” de alguna manera.

Los fanáticos también ha demostrado que los personajes antiguos son parte de su historia debido a que se han ganado el respeto de público.

Es así que si nos centramos en la ira de Cipher (Charlize Theron) por su derrota en F9, es muy probable que “la familia” necesite todo el apoyo necesario para prepararse para su venganza.