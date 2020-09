RBD , una de las bandas pop más añoradas por el público latino, le dijo adiós a los escenarios hace 11 años, tras 5 de intensa exposición mediática y musical; pero hoy, 3 de setiembre, la agrupación mexicana que nació de la telenovela “Rebelde” volvió para alegría de sus séquito de fans. Aunque, su regreso a los escenarios no está previsto por ahora, su regreso a la escena tiene que ver con nuevos proyectos.

De hecho, hace unas semanas, en las redes sociales oficiales de la banda conformada por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher von Uckerman dieron como fecha 3 de setiembre el día en que la agrupación haría noticia una vez más. Y es que, como se anunció después, su música finalmente estaría disponible en las plataformas de streaming, donde nunca fueron compartidas debido a convenios comerciales por parte de su disquera.

Con su llegada a las plataformas digitales de música, muchos fanáticos enloquecieron y esperan que este sea el primer paso para su regreso a los escenarios de América Latina y el mundo. Al respecto, uno de sus integrantes, extendió la noticia y agregó que dentro de poco RBD dará una gran sorpresa, pero lo que llamó la atención del anunció fue un posible nuevo nombre de la banda. Aquí te lo detallamos.

RBD durante la séptima entrega de los Grammy Latinos en el Madison Square Garden el 2 de noviembre de 2006 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿RBD CAMBIARÁ DE NOMBRE?

Christian Chávez, uno de los integrantes de la banda mexicana, realizó hace poco una transmisión en vivo en el que invitó a todos sus seguidores a que se registraran en una página llamada RB2. Este nombre, como verás, tiene una pequeña modificación al nombre original de la agrupación.

“Yo ya les dije que vayan a la página de RB2 y regístrense porque es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de alrededor de un mes. Van a saber”, inició.

En otro momento, Chávez dijo que esta noticia le toca el corazón y que las plegarias de los fans han sido escuchadas

“Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, tenemos que esperar un poquito más, pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo… Regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después les daremos una sorpresa”, comunicó.

Hasta el momento se desconoce si RBD en realidad se dejará de llamar así y pasarán a llamarse RB2 o si se trata de otra cosa. El medio mexicano Milenio, por ejemplo, señala que la modificación se debería a una restricción de Televisa, aunque lo menciona en forma de interrogante. Solo cuando llegue el día lo sabremos.